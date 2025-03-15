Просто і геніально. 18 випадкових винаходів, які зробили своїх творців мільйонерами

1. Lucky Break Wishbones

Кісточка індички зі столу до Дня подяки приносить щастя і якщо у вас такої немає, то Lucky Break Wishbone ідеально підходить для вас. Автором цього продукту є Кен Ахроні. Йому спала на думку ця думка, коли під час вечері на День подяки зі своєю сім’єю в 1999 році він побачив, як кілька людей хотіли мати власну кісточку.

У 2004 році він вирішив закрити свій консалтинговий бізнес, щоб відкрити Lucky Break Wishbone Corp. і офіційно почати продавати свої унікальні пластикові кісточки. Лише за два роки компанія змогла отримати майже один мільйон продажів через своїх дистриб’юторів у понад 40 штатах по всій країні.

2. Жовті смайлики

Жовтий смайлик створений Мюрреєм і Бернардом Спейном, який має прибуток у 500 мільйонів доларів США. Вони хотіли відкрити власний магазин новинок, тож вирішили придбати ексклюзивні права на ті жовті смайлики, які сьогодні можна побачити майже всюди.

Вони придбали спеціальний лозунг для нього, додали ці слова та зображення на все, що проклало шлях до 50 мільйонів доларів чистого капіталу за перші півтора року.

3. Гнучкі браслети

Ви, мабуть, любили їх, коли були ще дитиною. У багатьох дітей їх було п’ять або більше, а деякі навіть бавилися всіма одночасно. Браслети Slap - це творіння Стюарта Ендрюса, які допомогли йому зірвати куш.

До свого винаходу Ендрюс був простим і звичайним учителем середньої школи. Тільки в 1990 році браслети принесли йому від шести до восьми мільйонів.

4. Домашня сторінка на мільйон доларів

Історія домашньої сторінки Million Dollar Home Page настільки нестандартна, що ви можете навіть не повірити. Це творіння Алекса Тью, 21-річного британця. Він створив домашню сторінку, де продавав 1 мм пікселів за 1 долар за кожен.

Щоб поширювати своє творіння, він навіть звернувся до серця громадськості з метою використовувати домашню сторінку для оплати навчання в коледжі. Благодійна справа Tew привернула увагу рекламодавців, і трохи більше ніж за рік сайт зміг розпродати всі свої пікселі.

5. Snuggie

Справжньою причиною успіху Snuggie була його рекламна кампанія. Snuggie, винахід Скотта Бойлена з Allstar Products, рекламували в безглуздих рекламних роликах, у яких показували сім’ї, які носили Snuggie, коли смажили зефір і відвідували спортивні заходи.

Бойлен сказав, що він застосував такий підхід, тому що продукт і без того смішний, і реклама його в такий же смішний спосіб мала сенс. Цей підхід спрацював і це дозволило Скотту Бойлену заробити понад 200 мільйонів доларів.

6. Пошта Діда Мороза

Щороку мільйони і мільйони дітей по всьому світу пишуть листи Санті, сподіваючись, що він надішле їм відповідь. Байрон Різ побачив потенціал цього ринку і саме тому він вирішив запустити пошту Санта-Клауса в 2002 році.

Цей сервіс дозволяє дітям надсилати свої листи на Північний полюс. Батькам необхідно внести невелику плату - всього в 9,95 доларів США, а в обмін їхні діти отримали персоналізований лист прямо від самого Санта-Клауса.

У 2009 році Santa Mail змогла надіслати відповіді приблизно 300 000 дітям. Порахуй! Якщо кожен лист приносить 10 доларів, ви можете підрахувати, скільки Різ зміг заробити на цій службі.

7. Wacky Wall Walker

Мати Кена Хакути заслуговує на те, щоб її назвали людиною, яка стоїть за його успіхом, тому що врешті-решт саме вона надіслала Хакуті першу в історії Wacky Wall Walker у подарунок із Китаю.

Через його захопленням іграшкою, яка, здається, проходить по будь-якій стіні, в яку її кидають, Хакута вирішив придбати права на неї за 100 000 доларів і почав продавати її в округу Колумбія.

Продажі продукту спочатку не були великими, поки репортер Washington Post не побачив продукт і не написав про це статтю. Стаття викликала галас про продукт і допомогла йому стати одним із найкращих маркетингових примх усіх часів.

Лише за кілька місяців було продано понад 240 мільйонів, і Хакута заробив близько 80 мільйонів доларів.

8. Тамагочі

Для дітей 90-х дитинство було ще більш захоплюючим завдяки Тамагочі, симулятору домашніх тварин, який полюбили й дорослі. Зрештою, цей витвір японського виробника іграшок Bandai був чудовою альтернативою володінню та догляду за справжнім домашнім улюбленцем. Було продано понад 70 мільйонів тамагочі - на піку продажів один тамагочі продавався щосекунди.

9. Pet Rock

Гарі Дал - людина, що стоїть за цим творінням. Орієнтовний прибуток становить 15 мільйонів доларів лише за півроку. Концепція продажу каменю може бути смішною. Однак Гері Дал зрозумів, як їх продати, і за кілька місяців заробив мільйони.

Він став мільйонером, продавши каміння всього за 3,95 долара на гніздечку з сіна. Кожен продаж приносив йому близько трьох доларів. Даль продавав камені як безпроблемних домашніх тварин, які поставлялися з картонною коробкою та посібником з виховання. Ці камені миттєво стали хітом і є одним із найуспішніших модних примх усіх часів.

10. Додаток iFart

Цю програму винайшов Джоел Комм - коли він створював iFart. Ця програма фактично перетворює ваш телефон на подушку Whoopee Cushion. Він доступний за $0,99 на iTunes і був завантажений багато разів протягом перших двох тижнів на ринку. На даний момент Comm разом зі своєю власною компанією заробили близько 400 тисяч доларів.

11. Кулі-антени

Ймовірно, у вас або у ваших батьків колись був один із них на вашому автомобілі. Ці жовті всюдисущі кульки зі смайликами розташовані на антенах на автостоянках, завдяки чому Джейсон Волл став багатою людиною. На створення цих антенних кульок надихнув рекламний ролик Jack in the Box, мережі швидкого харчування в 1997 році.

У 1998 році Волл розробив кілька конструкцій антенних кульок і почав продавати їх локально через автомобільні магазини в Каліфорнії. За рік він заробив понад один мільйон на продажах і виграв кілька великих клієнтів, щоб продавати свій власний продукт через національні мережі, такі як Walmart. У 2009 році Волл став генеральним директором і президентом In-Concept Inc.

12. Флоубі (потік повітря)

Цей пристрій для стрижки волосся було розроблено та розроблено Rich Hunts. Він кріпиться до пилососа, що дозволяє користувачеві стригти волосся з меншим безладом. Хантс взяв Флоубі на вечірнє телевізійне шоу, і відтоді його продукт був проданий понад два мільйони одиниць.

13. Пружинка

Річард Джеймс винайшов Slinky. Він був морським інженером, якого місцеві жителі вважали незграбним. Після того, як він упустив пружину натягу та спостерігав, як вона рухається по підлозі, у нього виникла ідея для іграшки.

Він випустив іграшку в 1945 році, і його перша партія з 400 Slinky була продана всього за дев'яносто хвилин. На даний момент Slinky дав можливість заробити Джеймсу 250 мільйонів доларів.

14. Icanhascheezburger.com

Карі Унебасамі та Ерік Накагава стоять за цим доменним іменем, а прибуток становить два мільйони доларів. Ідея створення підписів до абсурдних зображень тварин почалася з фотографії товстого кота і закінчилася тим, що Карі та Ерік стали мільйонерами.

Їхня головна мета полягала в тому, щоб поділитися пухким зображенням, яке сколихнуло пару в 73-хвилинний припадок сміху з великою кількістю людей. Послідувала серія фотографій товстого кота, який купує "Чізбургер"", і фанати незабаром почали надсилати свої витвори.

На даний момент сайт отримує понад 35 мільйонів відвідувань щомісяця та загалом 8000 щоденних повідомлень. У 2007 році вони продали веб-сайт за два мільйони доларів Бену Ху, який сьогодні є генеральним директором. Бен створив шість дочірніх веб-сайтів, уклав книжкову угоду, і компанія заробила близько 500 тисяч доларів лише від продажу книг.

15. Біллі-Боб Зуби

У 1993 році Джона Вайт спостерігав, як студент-стоматолог на ім’я Річ Бейлі підбирав дівчат, використовуючи набір потворних вставних зубів. Потім він почав розмовляти з Бейлі, який пізніше погодився показати йому, як створювалися зуби.

Дует об'єднався і створив бізнес Billy-Bob Teeth. На даний момент було продано двадцять мільйонів одиниць, що призвело до продажу приблизно в 40 мільйонів доларів.

16. HeadOn

Sirivision розповсюдила HeadOn. При прямому нанесенні на чоло він знімає головний біль. Як і багато іншого в онлайн-світі, HeadOn став відомим завдяки нестерпно надокучливій рекламі, яка стала вірусною. Хоча HeadOn повністю зроблений з воску і не підтверджений науковими дослідженнями, понад шість мільйонів виробів було продано за вісім доларів кожна.

17. Beanie Babies

Тай Ворнер - це людина, що стоїть за Beanie Babies, яка заробила йому від трьох до шести мільярдів доларів. Концепція полягала в тому, щоб наповнити мішок кульками, дати йому вуха та дати творчу назву. Результатом стала імперія, більша за Mattel і Hasbro разом узяті.

У той час як більшість насміхалася з неповноцінних тварин Тай, він багатів, бо 30 000 було продано на першій виставці іграшок у штаті Атланта.

Тай Ворнер заснував власну імперію і став видатним. Він не рекламував свою продукцію і ніколи не продавав її у великих мережевих магазинах, таких як Toys "R" Us. Це зробило його іграшки важчими для отримання та більш бажаними. Крім того, Тай знімав моделі після того, як їхні початкові запаси були розпродані, що перетворювало їх на цінне майно.

Під час розквіту Beanie Baby Тай заробив 700 мільйонів доларів за рік. Дехто міг би назвати це шахрайством, але колекційна колекція викликала найбожевільнішу моду всіх часів.

18. М'яч Куш

Можливо, ви не чули про Скотта Стіллінгера, але десь у вашому офісі чи вдома ви, ймовірно, маєте одне з його творінь - м’яч Koosh. Стіллінгер придумав концепцію м’яча Koosh Ball, коли він намагався зав’язати гумки, щоб зробити м’яч меншого розміру, який легше ловити, для своїх маленьких дітей.

Він також заснував OddzOn Products Inc. для розповсюдження простих маленьких іграшок, і за рік вона розлетілася з полиць, оскільки була найпопулярнішим подарунком року.

Його компанія розширювалася, і в 1994 році він продав OddzOn компанії Russ Berrie and Company Incorporated, яка є виробником іграшок і була куплена компанією Hasbro, іграшковим гігантом, у 1997 році за 100 мільйонів доларів.

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