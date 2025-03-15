Просто и гениально. 18 случайных изобретений, которые сделали своих создателей миллионерами

1. Lucky Break Wishbones

Косточка индейки со стола ко Дню благодарения приносит счастье и если у вас такой нет, то Lucky Break Wishbone идеально подходит для вас. Автором этого продукта является Кен Ахрони. Ему пришла в голову эта мысль, когда во время ужина на День благодарения со своей семьей в 1999 году он увидел, как несколько человек хотели иметь собственную косточку.

В 2004 году он решил закрыть свой консалтинговый бизнес, чтобы открыть Lucky Break Wishbone Corp. и официально начать продавать свои уникальные пластиковые косточки. Всего за два года компания смогла получить почти один миллион продаж через своих дистрибьюторов в более чем 40 штатах по всей стране.

2. Желтые смайлики

Желтый смайлик создан Мюрреем и Бернардом Спейном, который имеет прибыль в 500 миллионов долларов США. Они хотели открыть собственный магазин новинок, поэтому решили приобрести эксклюзивные права на те желтые смайлики, которые сегодня можно увидеть почти везде.

Они приобрели специальный лозунг для него, добавили эти слова и изображения на все, что проложило путь к 50 миллионам долларов чистого капитала за первые полтора года.

3. Гибкие браслеты

Вы, наверное, любили их, когда были еще ребенком. У многих детей их было пять или более, а некоторые даже забавлялись всеми одновременно. Браслеты Slap - это творение Стюарта Эндрюса, которые помогли ему сорвать куш.

До своего изобретения Эндрюс был простым и обычным учителем средней школы. Только в 1990 году браслеты принесли ему от шести до восьми миллионов.

4. Домашняя страница на миллион долларов

История домашней страницы Million Dollar Home Page настолько нестандартна, что вы можете даже не поверить. Это творение Алекса Тью, 21-летнего британца. Он создал домашнюю страницу, где продавал 1 мм пикселей за 1 доллар за каждый.

Чтобы распространять свое творение, он даже обратился к сердцу общественности с целью использовать домашнюю страницу для оплаты обучения в колледже. Благотворительное дело Tew привлекло внимание рекламодателей, и чуть более чем за год сайт смог распродать все свои пиксели.

5. Snuggie

Настоящей причиной успеха Snuggie была его рекламная кампания. Snuggie, изобретение Скотта Бойлена из Allstar Products, рекламировали в нелепых рекламных роликах, в которых показывали семьи, которые носили Snuggie, когда жарили зефир и посещали спортивные мероприятия.

Бойлен сказал, что он применил такой подход, потому что продукт и без того смешной, и реклама его таким же смешным способом имела смысл. Этот подход сработал и это позволило Скотту Бойлену заработать более 200 миллионов долларов.

6. Почта Деда Мороза

Каждый год миллионы и миллионы детей по всему миру пишут письма Санте, надеясь, что он пришлет им ответ. Байрон Риз увидел потенциал этого рынка и именно поэтому он решил запустить почту Санта-Клауса в 2002 году.

Этот сервис позволяет детям отправлять свои письма на Северный полюс. Родителям необходимо внести небольшую плату - всего в 9,95 долларов США, а в обмен их дети получили персонализированное письмо прямо от самого Санта-Клауса.

В 2009 году Santa Mail смогла отправить ответы примерно 300 000 детям. Посчитай! Если каждое письмо приносит 10 долларов, вы можете подсчитать, сколько Риз смог заработать на этой службе.

7. Wacky Wall Walker

Мать Кена Хакуты заслуживает того, чтобы ее назвали человеком, который стоит за его успехом, потому что в конце концов именно она прислала Хакуте первую в истории Wacky Wall Walker в подарок из Китая.

Из-за его увлечения игрушкой, которая, кажется, проходит по любой стене, в которую ее бросают, Хакута решил приобрести права на нее за 100 000 долларов и начал продавать ее в округе Колумбия.

Продажи продукта сначала не были большими, пока репортер Washington Post не увидел продукт и не написал об этом статью. Статья вызвала шумиху о продукте и помогла ему стать одной из лучших маркетинговых прихотей всех времен.

Всего за несколько месяцев было продано более 240 миллионов, и Хакута заработал около 80 миллионов долларов.

8. Тамагочи

Для детей 90-х детство было еще более увлекательным благодаря Тамагочи, симулятору домашних животных, который полюбили и взрослые. В конце концов, это произведение японского производителя игрушек Bandai было отличной альтернативой владению и уходу за настоящим домашним любимцем. Было продано более 70 миллионов тамагочи - на пике продаж один тамагочи продавался каждую секунду.

9. Pet Rock

Гари Дал - человек, стоящий за этим творением. Ориентировочная прибыль составляет 15 миллионов долларов всего за полгода. Концепция продажи камня может быть смешной. Однако Гэри Дал понял, как их продать, и за несколько месяцев заработал миллионы.

Он стал миллионером, продав камни всего за 3,95 доллара на гнездышке из сена. Каждая продажа приносила ему около трех долларов. Даль продавал камни как беспроблемных домашних животных, которые поставлялись с картонной коробкой и руководством по воспитанию. Эти камни мгновенно стали хитом и являются одним из самых успешных модных прихотей всех времен.

10. Приложение iFart

Это приложение изобрел Джоэл Комм - когда он создавал iFart. Это приложение фактически превращает ваш телефон в подушку Whoopee Cushion. Он доступен за $0,99 на iTunes и был загружен много раз в течение первых двух недель на рынке. На данный момент Comm вместе со своей собственной компанией заработали около 400 тысяч долларов.

11. Шары-антенны

Вероятно, у вас или у ваших родителей когда-то был один из них на вашем автомобиле. Эти желтые вездесущие шарики со смайликами расположены на антеннах на автостоянках, благодаря чему Джейсон Уолл стал богатым человеком. На создание этих антенных шариков вдохновил рекламный ролик Jack in the Box, сети быстрого питания в 1997 году.

В 1998 году Уолл разработал несколько конструкций антенных шариков и начал продавать их локально через автомобильные магазины в Калифорнии. За год он заработал более одного миллиона на продажах и выиграл несколько крупных клиентов, чтобы продавать свой собственный продукт через национальные сети, такие как Walmart. В 2009 году Уолл стал генеральным директором и президентом In-Concept Inc.

12. Флоуби (поток воздуха)

Это устройство для стрижки волос было разработано и разработано Rich Hunts. Он крепится к пылесосу, что позволяет пользователю стричь волосы с меньшим беспорядком. Хантс взял Флоуби на вечернее телевизионное шоу, и с тех пор его продукт был продан более двух миллионов единиц.

13. Пружинка

Ричард Джеймс изобрел Slinky. Он был морским инженером, которого местные жители считали неуклюжим. После того, как он уронил пружину натяжения и наблюдал, как она движется по полу, у него возникла идея для игрушки.

Он выпустил игрушку в 1945 году, и его первая партия из 400 Slinky была продана всего за девяносто минут. На данный момент Slinky дал возможность заработать Джеймсу 250 миллионов долларов.

14. Icanhascheezburger.com

Кари Унебасами и Эрик Накагава стоят за этим доменным именем, а прибыль составляет два миллиона долларов. Идея создания подписей к абсурдным изображениям животных началась с фотографии толстого кота и закончилась тем, что Кари и Эрик стали миллионерами.

Их главная цель состояла в том, чтобы поделиться пухлым изображением, которое всколыхнуло пару в 73-минутный припадок смеха с большим количеством людей. Последовала серия фотографий толстого кота, который покупает "Чизбургер"", и фанаты вскоре начали присылать свои творения.

На данный момент сайт получает более 35 миллионов посещений ежемесячно и в общей сложности 8000 ежедневных сообщений. В 2007 году они продали веб-сайт за два миллиона долларов Бену Ху, который сегодня является генеральным директором. Бен создал шесть дочерних веб-сайтов, заключил книжную сделку, и компания заработала около 500 тысяч долларов только от продажи книг.

15. Билли-Боб Зубы

В 1993 году Джона Уайт наблюдал, как студент-стоматолог по имени Рич Бейли подбирал девушек, используя набор уродливых вставных зубов. Затем он начал разговаривать с Бейли, который позже согласился показать ему, как создавались зубы.

Дуэт объединился и создал бизнес Billy-Bob Teeth. На данный момент было продано двадцать миллионов единиц, что привело к продажам примерно в 40 миллионов долларов.

16. HeadOn

Sirivision распространила HeadOn. При прямом нанесении на лоб он снимает головную боль. Как и многое другое в онлайн-мире, HeadOn стал известным благодаря невыносимо надоедливой рекламе, которая стала вирусной. Хотя HeadOn полностью сделан из воска и не подтвержден научными исследованиями, более шести миллионов изделий было продано за восемь долларов каждое.

17. Beanie Babies

Тай Уорнер - это человек, стоящий за Beanie Babies, который заработал ему от трех до шести миллиардов долларов. Концепция заключалась в том, чтобы наполнить мешок шариками, дать ему уши и дать творческое название. Результатом стала империя, большая, чем Mattel и Hasbro вместе взятые.

В то время как большинство насмехалось над неполноценными животными Тай, он разбогател, потому что 30 000 было продано на первой выставке игрушек в штате Атланта.

Тай Уорнер основал собственную империю и стал выдающимся. Он не рекламировал свою продукцию и никогда не продавал ее в крупных сетевых магазинах, таких как Toys "R" Us. Это сделало его игрушки более трудными для получения и более желанными. Кроме того, Тай снимал модели после того, как их первоначальные запасы были распроданы, что превращало их в ценную собственность.

Во время расцвета Beanie Baby Тай заработал 700 миллионов долларов в год. Некоторые могли бы назвать это мошенничеством, но коллекционная коллекция вызвала самую сумасшедшую моду всех времен.

18. Мяч Куш

Возможно, вы не слышали о Скотте Стиллингере, но где-то в вашем офисе или дома вы, вероятно, имеете одно из его творений - мяч Koosh. Стиллингер придумал концепцию мяча Koosh Ball, когда он пытался завязать резинки, чтобы сделать мяч меньшего размера, который легче ловить, для своих маленьких детей.

Он также основал OddzOn Products Inc. для распространения простых маленьких игрушек, и через год она разлетелась с полок, поскольку была самым популярным подарком года.

Его компания расширялась, и в 1994 году он продал OddzOn компании Russ Berrie and Company Incorporated, которая является производителем игрушек и была куплена компанией Hasbro, игрушечным гигантом, в 1997 году за 100 миллионов долларов.

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