Не все так просто. Стало відомо, навіщо коти точать кігті об меблі

Навіщо коти точать кігті об меблі

"По-перше, це не усвідомлений акт вандалізму, як багато хто вважає. Точити кігті кішці потрібно фізіологічно, щоб видалити зайвий шар, який омертвів", - пояснюють ветеринари.

По-друге - це свого роду фізкультура. Так кішка розминається, зміцнює м'язи спини, плечові суглоби та м'язи лап, а також вивільняє накопичену енергію. Нерідко таку зарядку котики роблять після довгого сну.

"Під час цього процесу кішки залишають на меблях таємний знак - секрет, який посилено виділяється у такі моменти залозами подушечок лапок. Такий знак попереджає інших тварин - кішка поставила позначку, що це її територія.

"Іноді коти наче спеціально точать кігті у невідповідному місці на очах господаря, ігноруючи кігтоточку. У такому випадку кішці просто хочеться уваги. Навіть, якщо на неї покричать. Тому не забувайте приділяти достатньо уваги своїй кішці", - кажуть експерти.

Як відучити кота дерти меблі

Якщо ви вдома встановили кігтеточку, але тварина все одно дере меблі, то обробіть поверхні спеціальними засобами, які можна купити в зоомагазині.

Цитрусові, чорний перець, полин - запахи, які дуже не люблять коти, але при цьому вони не заважають людині. Також можна спробувати розвести оцет або парфуми у воді, а тоді збризкати цим меблі. Таку обробку слід періодично повторювати.