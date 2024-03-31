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Не все так просто. Стало известно, зачем коты точат когти об мебель

Почему коты точат когти об мебель (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие хозяева котов жалуются на то, что животное дерет мебель, даже несмотря на то, что дома есть когтеточка. На самом деле причина здесь кроется не только в физиологической необходимости обострить когти.

О том, почему коты точат когти о мебель, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Vmiske в Instagram.

Зачем кошки точат когти о мебель

"Во-первых, это не осознанный акт вандализма, как многие считают. Точить когти кошке нужно физиологически, чтобы удалить омертвевший лишний слой", - объясняют ветеринары.

Во-вторых - это своего рода физкультура. Так кошка разминается, укрепляет мышцы спины, плечевые суставы и мышцы лап, а также высвобождает накопившуюся энергию. Нередко такую зарядку котики производят после долгого сна.

"Во время этого процесса кошки оставляют на мебели тайный знак - секрет, который усиленно выделяется в такие моменты железами подушечек лапок. Такой знак предупреждает других животных - кошка поставила отметку, что это ее территория.

"Иногда коты будто специально точат когти в неподходящем месте на глазах хозяина, игнорируя когтеточку. В таком случае кошке просто хочется внимания. Даже, если на ее покричат. Поэтому не забывайте уделять достаточно внимания своей кошке", - говорят эксперты.

 

Как отучить кота драть мебель

Если вы дома установили когтеточку, но животное все равно рвет мебель, то обработайте поверхности специальными средствами, которые можно купить в зоомагазине.

Цитрусовые, черный перец, полынь - запахи, которые очень не любят кошки, но при этом они не мешают человеку. Также можно попытаться развести уксус или духи в воде, а затем сбрызнуть этим мебель. Такую обработку следует периодически повторять.

Раньше мы писали о том, можно ли котам пить молоко.

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