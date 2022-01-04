"Просто днище": Анатолий Анатолич раскритиковал российский КВН за политическую пропаганду

Анатолий Анатолич отметил, что хотел посмотреть на свои любимые команды КВН, но был очень разочарован политическими шутками.

"КВН - это просто позор, а все, кто участвует в этом - откровенные мерзавцы, потому что это абсолютно ангажированное политически пропагандистское мероприятие. Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище", - сказал он.

Ведущий также показал несколько видео с выступлений команд. На одном из которых пошутили о том, что СССР может возродиться. При этом в зале разразились аплодисменты.

В другом ролике участник команда РУДН из Кении со сцены закричал "Крым - наш", чем развеселил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отметим, что увлечение Анатолия Анатолича КВН было еще со времен студенчества. Тогда он был капитаном сборной команды Кривого Рога. В Украине команды КВН существовали с 1991 по 2014 года.