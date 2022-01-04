UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Просто днище": Анатолий Анатолич раскритиковал российский КВН за политическую пропаганду

Автор: Styler

Анатолий Анатолич жестко прошелся по юбилейному концерту российского КВН, которому в 2021 году исполнилось 60 лет. Украинский ведущий был шокирован большим количеством политической пропаганды на сцене.

Об этом он рассказал в Instagram-сториз.

Анатолий Анатолич отметил, что хотел посмотреть на свои любимые команды КВН, но был очень разочарован политическими шутками.

"КВН - это просто позор, а все, кто участвует в этом - откровенные мерзавцы, потому что это абсолютно ангажированное политически пропагандистское мероприятие. Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище", - сказал он.

Ведущий также показал несколько видео с выступлений команд. На одном из которых пошутили о том, что СССР может возродиться. При этом в зале разразились аплодисменты.

В другом ролике участник команда РУДН из Кении со сцены закричал "Крым - наш", чем развеселил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отметим, что увлечение Анатолия Анатолича КВН было еще со времен студенчества. Тогда он был капитаном сборной команды Кривого Рога. В Украине команды КВН существовали с 1991 по 2014 года.

Напомним, в Киеве таксист высадил пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык.

Мы также писали о том, что в киевской школе разразился скандал с учительницей, которая заявила, что она не украинка, а русская и гордится этим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий АнатоличКВН