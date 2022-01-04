"Просто днище": Анатолій Анатоліч розкритикував російський КВК за політичну пропаганду

Анатолій Анатоліч зазначив, що хотів подивитися на свої улюблені команди КВК, але був дуже розчарований політичними жартами.

"КВК - це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому - відверті мерзотники, тому що це абсолютно ангажований політично пропагандистський захід. Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище", - сказав він.

Ведучий також показав кілька відео з виступів команд. На одному з яких пожартували про те, що СРСР може відродитися. При цьому в залі вибухнули оплески.

В іншому ролику учасник команда РУДН з Кенії зі сцени закричав "Крим - наш", чим розвеселив прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Зазначимо, що захоплення Анатолія Анатоліча КВК було ще з часів студентства. Тоді він був капітаном збірної команди Кривого Рогу. В Україні команди КВК існували з 1991 по 2014 роки.