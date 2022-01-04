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"Просто днище": Анатолій Анатоліч розкритикував російський КВК за політичну пропаганду

Автор: Styler

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по ювілейному концерту російського КВК, якому в 2021 році виповнилося 60 років. Український ведучий був шокований великою кількістю політичної пропаганди на сцені.

Про це він розповів в Instagram-сторіз.

Анатолій Анатоліч зазначив, що хотів подивитися на свої улюблені команди КВК, але був дуже розчарований політичними жартами.

"КВК - це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому - відверті мерзотники, тому що це абсолютно ангажований політично пропагандистський захід. Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище", - сказав він.

Ведучий також показав кілька відео з виступів команд. На одному з яких пожартували про те, що СРСР може відродитися. При цьому в залі вибухнули оплески.

В іншому ролику учасник команда РУДН з Кенії зі сцени закричав "Крим - наш", чим розвеселив прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Зазначимо, що захоплення Анатолія Анатоліча КВК було ще з часів студентства. Тоді він був капітаном збірної команди Кривого Рогу. В Україні команди КВК існували з 1991 по 2014 роки.

Нагадаємо, в Києві таксист висадив пасажирів, які заявили, що ненавидять українську мову.

Ми також писали про те, що в Київській школі вибухнув скандал з вчителькою, яка заявила, що вона не українка, а росіянка і пишається цим.

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Анатолий АнатоличКВН