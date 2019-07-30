Просто не было денег: в Киеве студент украл из магазина батончиков на 2000 грн

26-летний студент сказал полиции, что у него просто не было денег
В Киеве полиция задержала вора в супермаркете, который украл энергетические батончики на общую сумму 2000 гривен. Злоумышленником оказался 26-летний студент. Он паковал сладости в рюкзак прямо в торговом зале магазина. Видеокамера в зале зафиксировала факт кражи и начальство вызвало копов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел на Оболони, на проспекте Бандеры. Парня с набитым сладостями рюкзаком "тормознули" на кассе.
"С целью проверки его остановили, но он начал убегать из помещения. Охранники догнали правонарушителя на территории предприятия, находящегося рядом. На место происшествия прибыли участковые офицеры полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. При осмотре содержимого рюкзака правоохранители обнаружили у него энергетические батончики почти 2000 гривен", - рассказали в полиции.
Злоумышленником оказался 26-летний студент, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Молодой человек сообщил, что похитил товар, поскольку у него не было денег его купить.
Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Как мы ранее писали, в центре Киева средь бела дня ограбили известного журналиста. Воры забрали всю технику, которая принадлежит каналу Громадське. Приблизительная сумма убытков 150-170 тысяч.
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