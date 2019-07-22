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В Киеве активизировались "менялы": как не стать жертвой мошенников (видео)

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 13:14
В Киеве активизировались "менялы": как не стать жертвой мошенников (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Фальшивомонетчики подыскивают доверчивых клиентов в сети

В Киеве фальшивомонетчик на днях обменял крупную сумму денег в гривнах на поддельную валюту, "подкупив" свою жертву предложенным очень низким курсом. Аферист промышлял уже давно - правоохранители поймали его на четвертой махинации. В столичной полиции рассказали об активации мошенников и дали советы украинцам, как не попасть в сети недобросовестных "менял".

Преступник размещал в интернете объявления, в которых предлагал купить доллары или евро по выгодному курсу. При встрече на самом деле он давал им фальшивые купюры. Злоумышленника поймали благодаря бдительности киевлянина, который сразу заподозрил неладное, как только увидел "банкноты" - три купюры на 600 евро. Всего же речь шла об обмене почти 5 тысяч евро. 

Мужчина сразу же вызвал полицию, и прибывшие "копы" оперативно задержали афериста с поличным. Им оказался 31-летний житель Киевской области, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных правонарушений.

В Киеве активизировались &quot;менялы&quot;: как не стать жертвой мошенников (видео)

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошеннику объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В Киеве активизировались &quot;менялы&quot;: как не стать жертвой мошенников (видео)

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Старший следователь Главного управления Нацполиции Киева Сергей Руденко призвал украинцев осуществлять обмен только в официальных банковских учреждениях и не прельщаться на необыкновенно низкие курсы. 

 Видео: YouTube / Полиция Киева

Также в полиции рассказали, что совсем недавно в Киеве задержали целую группу мошенников, которые также подыскивали доверчивых жертв в интернете.

Так, киевлянин решил продать 20 тысяч долларов, но получил взамен сувенирные гривны. Злоумышленником был  25-летний уроженец Луганской области, и вскоре после этого правоохранители смогли выйти и поймать двух его сообщников.

В Киеве активизировались &quot;менялы&quot;: как не стать жертвой мошенников (видео)

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники обустроили в гараже себе офис. Там "копы" нашли компьютерную и копировальную технику, сувенирные деньги, прибор для упаковки, поддельные номерные знаки на машины и мобильные телефоны.

В Киеве активизировались &quot;менялы&quot;: как не стать жертвой мошенников (видео)

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Двоих подозреваемых поместили под стражу и назначили залоги в 90 тысяч и 150 тысяч гривен. Третьего отпустили под домашний арест.

Как рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сейчас в суде слушается уголовное производство о совершении ими 16 подобных случаев мошенничества.

 Видео: YouTube / Полиция Киева

Ранее мы писали о том, что директор фейковой турфирмы в Киеве обманула детей-гимнастов на 105 тысяч гривен. В результате туристической аферы пострадали 22 семьи.  

Напомним, в сезон отпусков также активизировались и домушники, которые грабят дома, пока их хозяева отдыхают на курортах. В полиции рассказали, как обезопасить свои дома от таких преступников.  

Добавим, что в Украине участились случаи мошенничества, связанного с кражей денег с банковских карт путем взлома мобильного номера телефона. В Киберполиции подробно описали такие преступные схемы и дали рекомендации гражданам по защите своих сбережений. 

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