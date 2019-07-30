Просто не було грошей: у Києві студент вкрав з магазину батончиків на 2000 грн

У Києві поліція затримала злодія в супермаркеті, який вкрав енергетичні батончики на загальну суму 2000 гривень. Зловмисником виявився 26-річний студент. Він пакував солодощі в рюкзак прямо у торговому залі магазину. Відеокамера в залі зафіксувала факт крадіжки і начальство викликало копів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався на Оболоні, на проспекті Бандери. Хлопця з набитим солодощами рюкзаком "тормознули" на касі.

Фото: Викрадені солодощі (kyiv.npu.gov.ua)

"З метою перевірки його зупинили, але він почав тікати з приміщення. Охоронці наздогнали правопорушника на території підприємства, що знаходиться поряд. На місце пригоди прибули дільничні офіцери поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. При огляді вмісту рюкзака правоохоронці виявили у нього енергетичні батончики майже 2000 гривень", - розповіли в поліції.

Фото: 26-річний студент вирішив стати злодієм (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисником виявився 26-річний студент, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Молодий чоловік повідомив, що викрав товар, оскільки у нього не було грошей, щоб його купити.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, в центрі Києва серед білого дня пограбували відомого журналіста. Злодії забрали всю техніку, яка належить каналу Громадське. Приблизна сума збитків 150-170 тисяч.

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