Простий зимовий салат, смак якого зведе вас з розуму

Простий зимовий салат з корейською морквою ви точно поставите на повтор, адже він дуже смачний і пікантний.
Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.
Зваріть куряче філе заздалегідь і дайте йому охолонути. При варінні курячого філе варто додати у воду лавровий лист, кілька горошин чорного перцю та кілька зубчиків часнику для аромату.
Тонко наріжте цибулю, додайте цукор та оцет. Дайте цибулі промаринуватися 10-15 хвилин, щоб вона втратила свою гіркоту.
Порвіть куряче філе вздовж волокон.
Наріжте перець тонкою соломкою.
Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль до смаку. Заправте сметаною та гірчицею. Або, якщо хочете, можна заправити салат майонезом.
Раніше ми писали, як приготувати смачну намазку на хліб за копійки.
Також читайте, як приготувати чебуреки з м'ясом і простим інгредієнтом, який міняє все.