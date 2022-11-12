Простой зимний салат, вкус которого сведет вас с ума

Простой зимний салат с корейской морковью вы точно поставите на повтор, ведь он очень вкусен и пикантен.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.
Сварите заранее куриное филе и дайте ему остыть. При варке куриного филе следует добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.
Тонко нарежьте лук, добавьте сахар и уксус. Дайте луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.
Порвите куриное филе вдоль волокон.
Нарежьте перец тонкой соломкой.
Смешайте все ингредиенты, добавьте соль по вкусу. Заправьте сметаной и горчицей. Или, если хотите, можно заправить салат майонезом.
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