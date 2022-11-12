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Простой зимний салат, вкус которого сведет вас с ума

Скриншот: Как приготовить простой зимний салат
Автор: Светлана Мащенко

Простой зимний салат с корейской морковью вы точно поставите на повтор, ведь он очень вкусен и пикантен.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.

Составляющие:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Морковка по-корейски – 100-150 г
  • Перец – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Сметана – 1-2 ст. л.
  • Горчица в зернах – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Сварите заранее куриное филе и дайте ему остыть. При варке куриного филе следует добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.

Тонко нарежьте лук, добавьте сахар и уксус. Дайте луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.

Порвите куриное филе вдоль волокон.

Нарежьте перец тонкой соломкой.

Смешайте все ингредиенты, добавьте соль по вкусу. Заправьте сметаной и горчицей. Или, если хотите, можно заправить салат майонезом.

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