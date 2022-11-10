Чебуреки з м'ясом і особливим інгредієнтом, який міняє все: простий рецепт

Чебуреки з м'ясом прийдуться до смаку всім. А якщо вони приготовані за особливим рецептом - це в рази смачніше.

Складники

Борошно пшеничне (просіяне) - 300 г

Вода - 100 г

Олія - 38 г (1,5 ст. л.)

Віскі (горілка) - 50 г (наш особливий інгредієнт)

Сіль - 2 щіпки

Для начинки:

Фарш м'ясний (яловичина 70%, свинина 30%) - 540 г

Петрушка свіжа - 20 г

Суміш перців - 1 щіпка

Сіль - 2 щіпки

Вода - 80 г (1,5 ст. л.)

Олія для смаження

Покрокове приготування

Насипте в миску просіяне борошно, налийте туди воду кімнатної температури, олію, додайте сіль.

Додайте 1,5 ст. л. віскі або горілки. Все перемішайте спочатку ложкою, потім руками. Алкоголь дозволить тісту бути пухирчатим.

Вимішуйте, додаючи трохи борошна. Обімніть тісто, покладіть в миску, накрийте плівкою "в контакт" і поставте в холодильник.

Тим часом приготуйте фарш. Посоліть, поперчіть, додайте петрушку і воду. Вимісіть фарш ретельно.

Поділіть тісто на 4 частини. Зробіть з нього круг. Розкатайте кожну частину тіста, щоб воно було тонким. Покладіть на одну половину фарш, накрийте другою половиною, випустіть повітря і заліпіть чебурек.

Обсмажуйте на розігрітій сковороді з великою кількістю олії. Смажити треба на невисокій температурі з обох боків.

Викладіть на паперові рушники. Наші чебуреки готові.