Простий трюк, який у рази покращить смак картопляного пюре без масла

Що можна додати до картопляного пюре

Картопляне пюре - універсальна страва, яка підходить як доповнення до основних страв на сніданок, обід чи вечерю. Класичні інгредієнти - картопля, молоко, вершкове масло чи вершки. Але інгредієнти, з якими змішують картоплю, можна поміняти.

Наприклад, поекспериментуйте із сиром "Камамбер". Він чудово поєднується з картоплею. Завдяки цьому сиру зварені та подрібнені овочі отримають бархатисту текстуру та цікавий смак. Наріжте сир Камамбер на дрібні шматочки та ретельно перемішайте з теплою картоплею - вийде смачне пюре.

Важливо! Сир не повинен зберігатися в холодильнику кілька годин перед вживанням - покладіть його в шафу або стіл і накрийте. Також варто додавати лише серединку сиру, а цедру - зрізати.

Якщо у вас вдома немає сиру Камамбер, то використовуйте вівсяний напій - це ідеальний варіант для тих, у кого непереносимість лактози.

Для отримання неймовірно ніжного ефекту та вершкового смаку можна до картоплі додати сир маскарпоне. І обов'язково спробуйте пюре із пармезаном.

До речі, замість звичайного вершкового масла можна використовувати для пюре топлене масло - смак буде зовсім іншим.

Цікавий ефект вийде, якщо до картоплі додати пахту. У таке пюре можна додати попередньо обсмажений бекон, карамелізовану цибулю або смажений часник, трохи тертого хрону.

Важливі правила приготування картопляного пюре

Найважливіше правило приготування по-справжньому смачного пюре стосується температури інгредієнтів, що додаються до нього. Незалежно від того, чи це вершки, масло, молоко або сир - вони повинні бути кімнатної температури. Це полегшить змішування всіх інгредієнтів.

Також не забудьте ретельно роздавити картоплю товкачем для картоплі. Чим ретельніше і довше ви це зробите, тим ніжніше вийде картопля. Купуючи картоплю, також зверніть увагу на її сорт.