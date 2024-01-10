Простой трюк, который в разы улучшит вкус картофельного пюре без масла

Что можно добавить в картофельное пюре

Картофельное пюре - универсальное блюдо, которое подходит в качестве дополнения к основным блюдам на завтрак, обед или ужин. Классические ингредиенты - картофель, молоко, сливочное масло или сливки. Но ингредиенты, с которыми смешивают картофель, можно заменить.

Например, поэкспериментируйте с сыром "Камамбер". Он отлично сочетается с картофелем. Благодаря этому сыру сваренные и измельченные овощи приобретут бархатистую текстуру и интересный вкус. Нарежьте сыр "Камамбер" на мелкие кусочки и тщательно перемешайте с теплым картофелем - получится вкусное пюре.

Важно! Сыр не должен храниться в холодильнике несколько часов перед употреблением - положите его в шкаф или на стол и накройте. Также стоит добавлять только серединку сыра, а цедру - срезать.

Если у вас дома нет сыра "Камамбер", то используйте овсяный напиток - это идеальный вариант для тех, у кого непереносимость лактозы.

Для получения невероятно нежного эффекта и сливочного вкуса можно к картофелю добавить сыр маскарпоне. И обязательно попробуйте пюре с пармезаном.

Кстати, вместо обычного сливочного масла можно использовать для пюре топленое масло - вкус будет совершенно другим.

Интересный эффект получится, если к картофелю добавить пахту. В такое пюре можно добавить предварительно обжаренный бекон, карамелизированный лук или жареный чеснок, немного тертого хрена.

Важные правила приготовления картофельного пюре

Самое важное правило приготовления по-настоящему вкусного пюре касается температуры добавляемых в него ингредиентов. Независимо от того, сливки ли это, масло, молоко или сыр – они должны быть комнатной температуры. Это облегчит вам смешивание всех ингредиентов.

Также не забудьте тщательно раздавить картофель толкушкой для картофеля. Чем тщательнее и дольше вы это сделаете, тем нежнее получится картофель. Покупая картофель, также обратите внимание на его сорт.