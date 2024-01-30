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Простий трюк, який не дасть бананам швидко потемніти

Як правильно зберігати банани, щоб вони не темніли (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Банани у домашній температурі мають властивість швидко покриватися темними плямами. І багато людей швидше їх викинуть, ніж вживатимуть у їжу або щось із них готувати. Однак є трюк, який допоможе зберегти банани довго свіжими та жовтими.

Який спосіб зберігання потрібно використати, щоб банани не потемніли, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Як не дати бананам потемніти

У деяких будинках, коли бананова шкірка починає темніти, фрукти потрапляють у відро для сміття, тому що це відбиває полювання у багатьох людей є їх. Хоча такі потемнілі банани можна сміливо їсти, є способи продовжити їхній апетитний вигляд.

Насамперед повернувшись додому з магазину, бананову шкірку слід загорнути у харчову фольгу. Саме через плодоніжку банани виділяють найбільше етилену - газу, що прискорює їх дозрівання. Завдяки цьому простому методу банани довше збережуть свій чудовий жовтий колір.

На додаток, якщо ви хочете довше насолоджуватися їхньою свіжістю, окрім загортання кореня у фольгу, повісьте їх на мотузку над кухонною стійкою.

Така можливість є не у всіх (а комусь цей варіант видасться надто дивним), тому банани можна помістити ще й у кошик, що забезпечує належну вентиляцію. Це уповільнить процес дозрівання бананів та появи на них коричневих плям, а потім і потемніння.

Найважливіші правила зберігання бананів

Однак, ви можете використовувати ще один трюк. Якщо у вас вдома є цілий зв'язок бананів, обов'язково розділіть їх на окремі фрукти. Коли банани не стикаються з іншими фруктами, процес їхнього дозрівання затримується. Також слід бути обережним і не зберігати банани поряд з яблуками, оскільки це призведе до їхнього швидкого потемніння.

Банани не слід зберігати в холодильнику, оскільки через низьку температуру вони втратять частину своєї поживної цінності. Найкраще зберігати їх у затіненому місці при кімнатній температурі. Однак їх не слід розташовувати близько до плити, духовки або радіатора.

Чи можна їсти темні банани

Банани - це швидке і корисне перекушування, ідеальне доповнення до здорового харчування. Багато людей запитують, чи можна їсти більш стиглі темні банани, у яких шкірка вже не ідеально жовта і не апетитна.

Виявляється, так - вони цілком їстівні й часто вважаються більш солодкими та ароматними порівняно зі світлішими. Коричневі плями цих плодах є ознакою псування.

Навпаки, тоді банан стиглий і ідеальний для їжі. З таких стиглих бананів можна приготувати смузі або посмажити смачні бананові оладки.

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