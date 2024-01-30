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Простой трюк, который не даст бананам быстро потемнеть

Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Бананы в домашней температуре имеют свойство быстро покрываться темными пятнами. И многие люди скорее их выбросят, чем будут употреблять в пищу или что-то из них готовить. Однако есть трюк, который вам поможет сохранить бананы долго свежими и желтыми.

Какой способ хранения нужно использовать, чтобы бананы не потемнели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Как не дать бананам потемнеть

В некоторых домах, когда банановая кожура начинает темнеть, фрукты попадают в мусорное ведро, потому что это отбивает охоту у многих людей есть их. Хотя такие потемневшие бананы можно смело есть, есть способы продлить их аппетитный вид. 

Прежде всего, вернувшись домой из магазина, банановую кожуру следует завернуть в пищевую фольгу. Именно через плодоножку бананы выделяют больше всего этилена - газа, ускоряющего их созревание. Благодаря этому простому методу бананы дольше сохранят свой красивый желтый цвет.

Более того, если вы хотите дольше наслаждаться их свежестью, помимо заворачивания корня в фольгу, повесьте их на веревочке над кухонной стойкой. 

Такая возможность есть не у всех (а кому-то этот вариант покажется слишком странным), поэтому бананы можно поместить еще и в корзину, обеспечивающую надлежащую вентиляцию. Это замедлит процесс созревания бананов и появления на них коричневых пятен, а затем и потемнения.

Самые важные правила хранения бананов

Однако вы можете использовать еще один трюк. Если у вас дома есть целая связка бананов, обязательно разделите их на отдельные фрукты. Когда бананы не соприкасаются с другими фруктами, процесс их созревания задерживается. Также следует быть осторожным и не хранить бананы рядом с яблоками, так как это приведет к их более быстрому потемнению. 

Бананы не следует хранить в холодильнике, поскольку из-за низкой температуры они потеряют часть своей питательной ценности. Лучше всего хранить их в затененном месте при комнатной температуре. Однако их не следует располагать близко к плите, духовке или радиатору.

Можно ли есть темные бананы

Бананы - это быстрый и полезный перекус, идеальное дополнение к здоровому питанию. Многие люди задаются вопросом, можно ли есть более спелые темные бананы, у которых кожица уже не идеально желтая и не аппетитная. 

Оказывается, да - они вполне съедобны и часто считаются более сладкими и ароматными по сравнению с более светлыми. Коричневые пятна на этих плодах не являются признаком порчи. 

Напротив, тогда банан совершенно спелый и идеален для еды. Из таких спелых бананов можно приготовить смузи или пожарить вкусные банановые оладьи.

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