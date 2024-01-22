Найкращі фрукти з протизапальними властивостями, багаті на антиоксиданти та клітковину

Фрукти мають протизапальні властивості, оскільки містять безліч антиоксидантів і клітковину. Замінити медичні препарати вони, звичайно, не зможуть, але суттєво полегшити стан - можуть.

Як фрукти мають протизапальні властивості, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Як фрукти зменшують запалення

У вашому організмі можуть виявлятися два різні види запалення.

"Перший тип, званий гострим запаленням, є короткочасним почервонінням або припухлістю навколо рани, що виникає під час її загоєння", - говорить Дженіс Чоу, магістр медичних наук, дипломований лікар-дієтолог і власниця консультаційної служби харчування The Mindful Chow.

Цей вид запалення корисний для вашого організму, і це природна реакція вашої системи на небажане вторгнення (травму, хворобу, інфекцію тощо).

Хронічне запалення - це другий вид запалення, і, якщо його не лікувати, воно завдасть ще більшої шкоди вашому здоров'ю. Його називають "хронічним", тому що він не проходить, а триває протягом більш тривалого періоду часу.

"Хронічне запалення може бути викликано різними факторами, такими як зовнішні та внутрішні травми. Це можуть бути хвороби або стани, які можуть виникнути у людини, або тривала дія навколишнього середовища, (яка вона зазнала)", - додає Чоу.

Приклади екологічних тригерів включають психологічний стрес, забруднення повітря та погане харчування. Хронічне запалення, що виникає внаслідок цих тригерів, може створити середовище для виникнення захворювань.

За словами Чоу, багато видів фруктів мають сильні протизапальні властивості, оскільки вони містять поживні речовини та сполуки, які допомагають зменшити це хронічне запалення, звертаючи особливу увагу на дві основні групи сполук, що містяться в їжі: антиоксиданти та клітковину.

"Роль антиоксидантів полягає у нейтралізації деяких нестабільних молекул у нашому організмі, які можуть виникнути під час запалення", - пояснює Чоу.

Нестабільні молекули, які називаються вільними радикалами, виробляються, коли ваше тіло постійно піддається впливу факторів навколишнього середовища, таких як токсини в повітрі, вживання алкоголю, стрес, погане харчування тощо.

"Надмірна кількість цих нестабільних молекул може викликати довгострокове пошкодження наших клітин, і існують теорії, що такі клітинні пошкодження можуть призвести до хронічних захворювань", додає фахівець.

Більше споживання антиоксидантів з їжею (переважно рослинної) може допомогти нейтралізувати ці нестабільні молекули.

Дослідження також вказують на клітковину як ще одне найбільш корисне з'єднання для зменшення хронічного запалення. Один зі способів, за допомогою якого клітковина може досягти цього, - підтримувати рівень pH кишечника, який зменшує кількість запальних молекул.

Найкращі протизапальні фрукти

Яблука

Їх майже завжди можна знайти в найближчому продуктовому магазині, тому не варто забувати про них, складаючи список покупок. Яблука - чудові джерела антиоксидантів, а саме вітаміну С, кверцетину та флавоноїдів, а ще одні містять багато клітковини, особливо в шкірці.

Ягоди

Дослідження свідчать, що споживання ягід пов'язані з нижчим ризиком захворювань. За словами Чоу, ягоди дуже багаті на клітковину та антиоксиданти, такі як вітамін С.

Наприклад, півсклянки полуниці дає вам 50% денної норми вітаміну С, що рекомендується. Також в ягодах багато кверцетину, каротиноїдів і антоціанів.

Антоціани - це рослинні пігменти, які надають журавлині, полуниці, чорниці, малині та ожині їх красиві червоні, фіолетові та сині кольори.

Кісточкові фрукти

За словами Чоу, персики, сливи та вишня багаті на антиоксиданти, такі як вітамін С, вітамін А, антоціани та фенольна кислота. Вони також забезпечують вас гарною кількістю клітковини.

Червоний та чорний виноград

"Червоний і чорний виноград добре відомий антиоксидантом ресвератролом, який міститься в шкірці. У шкірці також міститься багато клітковини, тому я настійно рекомендую вживати виноград зі шкіркою", - рекомендує фахівець.

Цей більш темний виноград також багатий на інші антиоксиданти, такі як вітамін С, вітамін В2, антоціани, кверцетин і флавоноїди.

Цитрусові

Всі цитрусові, включаючи апельсини, грейпфрути, лимони та лайми, багаті на антиоксиданти, такі як флавоноїди та вітамін С. Півсклянки грейпфрута забезпечує 40% рекомендованої денної норми вітаміну С. Також вони містять багато клітковини.

"Одна застереження щодо грейпфрута: деякі ліки потенційно можуть вступити в реакцію, тому варто радитися з лікарем, перш ніж є", - говорить дієтолог.

Насіння гранату

Коли ви їсте соковиті, хрумкі рубіново-червоні зерна граната, ви отримуєте користь як від клітковини, так і від антиоксидантів, таких як вітамін С, антоціани, дубильні речовини та фенольна кислота. Ці поживні речовини є надзвичайно корисними і є смачним доповненням як до солодких, так і до солоних страв.

Ананас

Ананас містить з'єднання під назвою бромелайн, яке має протизапальні властивості. Ананас також є гарним джерелом клітковини та антиоксидантів, таких як вітамін С та вітамін А.

Кавун

Кавун відомий своїм яскраво-червоним кольором, який обумовлений ще одним потужним антиоксидантом, який називається лікопіном. Це також чудове джерело вітаміну С.