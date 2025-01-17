Простий спосіб, який допоможе навчитись віджиматись 50 разів на день

Чим корисні віджимання

Фізіотерапевт 30-денне завдання віджимань може допомогти вам перейти від 5 до 50 віджимань щодня всього за один місяць.

Віджимання зміцнюють кістки, м’язи та допомагають з легкістю виконувати повсякденні справи. Вони

Контроль ваги - збалансоване харчування та 150 хвилин аеробних вправ на тиждень на додаток допоможуть тримати вагу під контролем

- збалансоване харчування та 150 хвилин аеробних вправ на тиждень на додаток допоможуть тримати вагу під контролем



приблизно 30 секунд, зосереджуючись на своєму диханні.

Тренер

Спробуйте зробити якомога більше віджимань за один підхід безпечно та в належній формі. Чим довше ваші м'язи знаходяться в напрузі, тим інтенсивніше вони працюють.