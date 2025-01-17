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Простий спосіб, який допоможе навчитись віджиматись 50 разів на день

Як робити 50 віджимань на день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Віджимання вважаються досить простою, але ефективною вправою. Вони дозволяють наростити м’язову масу та підвищити витривалість. Завдяки простим способам, можна досягти виконувати 50 віджимань на день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

Чим корисні віджимання

Фізіотерапевт  30-денне завдання віджимань може допомогти вам перейти від 5 до 50 віджимань щодня всього за один місяць.

Віджимання зміцнюють кістки, м’язи та допомагають з легкістю виконувати повсякденні справи. Вони 

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приблизно 30 секунд, зосереджуючись на своєму диханні.

Тренер 

Спробуйте зробити якомога більше віджимань за один підхід безпечно та в належній формі. Чим довше ваші м'язи знаходяться в напрузі, тим інтенсивніше вони працюють.

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