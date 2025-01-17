Простой способ, который поможет научиться отжиматься 50 раз в день

Чем полезны отжимания

Физиотерапевт 30-дневное задание отжиманий может помочь вам перейти от 5 до 50 отжиманий ежедневно всего за один месяц.

Отжимания укрепляют кости, мышцы и помогают с легкостью выполнять повседневные дела. Они

Контроль веса - сбалансированное питание и 150 минут аэробных упражнений в неделю в дополнение помогут держать вес под контролем

- сбалансированное питание и 150 минут аэробных упражнений в неделю в дополнение помогут держать вес под контролем



примерно 30 секунд, сосредотачиваясь на своем дыхании.

Тренер

Делайте Попробуйте сделать как можно больше отжиманий за один подход безопасно и в надлежащей форме. Чем дольше ваши мышцы находятся в напряжении, тем интенсивнее они работают.