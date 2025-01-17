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Простой способ, который поможет научиться отжиматься 50 раз в день

Как делать 50 отжиманий в день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Отжимания считаются достаточно простым, но эффективным упражнением. Они позволяют нарастить мышечную массу и повысить выносливость. Благодаря простым способам, можно достичь выполнять 50 отжиманий в день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Чем полезны отжимания

Физиотерапевт 30-дневное задание отжиманий может помочь вам перейти от 5 до 50 отжиманий ежедневно всего за один месяц.

Отжимания укрепляют кости, мышцы и помогают с легкостью выполнять повседневные дела. Они 

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примерно 30 секунд, сосредотачиваясь на своем дыхании.

Тренер

Делайте Попробуйте сделать как можно больше отжиманий за один подход безопасно и в надлежащей форме. Чем дольше ваши мышцы находятся в напряжении, тем интенсивнее они работают.

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