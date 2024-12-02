Простий смузі з трьох інгредієнтів, щоб скинути 7 кг за тиждень
Люди постійно знаходяться в пошуку ефективних методів схуднення - від різноманітних дієт до інтенсивних тренувань. Однак експерти в галузі охорони здоров’я припускають, що введення в свій раціон простого смузі з трьох інгредієнтів може кардинально змінити ситуацію.
Який напій допоможе скинути 7 кілограмів за тижждень, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok.
Який напій допоможе швидко скинути вагу?
Для цього рецепту потрібні дві нарізані моркви. Змішайте їх з половиною літра води протягом декількох хвилин, потім процідіть суміш. Після видалення м’якоті очистіть і наріжте шматочок імбиру, а також вимийте і наріжте лимон, щоб додати в суміш.
З’єднайте всі інгредієнти в блендері та збийте до однорідності. Тільки не забудьте процідити сік перед вживанням.
Для досягнення оптимальних результатів рекомендується вживати одну-дві склянки смузі на день, дотримуючись збалансованого харчування та регулярних фізичних вправ.
Деякі дослідження також натякають на потенційну роль імбиру в зниженні ваги, хоча для підтвердження необхідні подальші дослідження. Вважається, що ця спеція прискорює обмін речовин і пригнічує апетит.
Хоча мало доказів того, що лимони самі по собі можуть сприяти втраті ваги, вони є багатим джерелом вітаміну С, який корисний для імунної системи та сприяє здоров’ю шкіри.
Не забувайте, щоб підтримувати свою вагу, ваше споживання калорій має відповідати кількості, яку спалює ваше тіло. Будь-який надлишок або дефіцит може призвести до збільшення або втрати ваги.
@toprecipes.1
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