Не несе жодної користі. Названо марний продукт, яким українці замінюють цукор

Ми всі знаємо, що цукор не корисний для здоров’я, і його слід уникати. Однак не всі знають, що їх солодкі альтернативи часто зовсім не є хорошим вибором. Однією з таких пасток є мед. Незважаючи на те, що він містить певну кількість вітамінів і мінералів, щоденне вживання його у великих кількостях не принесе нам ніякої користі.

Чому мед не альтернатива цукру?

Дієтолог Міхал Вжосек каже, що Насправді мед майже повністю цукор. Він має трохи менше калорій і не дуже здоровий.

"Так, у ньому є певна кількість вітамінів, мінералів, ферментів. Але їх кількість невелика, і тільки якщо ми споживаємо багато меду, ми забезпечимо значні кількості цих сполук. І якщо ми їмо багато меду, ми будемо їсти і багато цукру", - наголосив він.

"І щоб було зрозуміло, мед можна використовувати в здоровому харчуванні, особливо для фізично активних людей, але я дуже часто чую такі слова на офісній кухні: я більше не підсолоджую цукром, тепер я використовую тільки мед. Ну, а цей мед майже один цукор", - додав експерт.

До речі, сироп агави та кленовий сироп також часто рекомендують як більш здорові замінники цукру, і обидва ці продукти містять 68 г цукру на 100 грамів. Також ці продукти коштують зазвичай дуже дорого, але по складу це той самий цукор.

"Навіть не витрачайте на них гроші", - повідомив дієтолог.