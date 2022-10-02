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Простий рецепт лінивих голубців: чудово зігріють у холоди, і діти їдять із задоволенням

Фото: Найпростіший рецепт лінивих голубців (Скріншот з відео)
Автор: Анна Шиканова

Голубці - одна з улюблених страв українців і їх готують із різними начинками. Але багато батьків неодноразово стикалися з проблемою, коли діти починають "розгортати" голубець і їдять лише начинку. Розв'язати цю проблему можна дуже легко - приготувати ліниві голубці.

Як готуються ліниві голубці - читайте в нашому рецепті нижче.

Складові:

  • Капуста – 500 г
  • Фарш - 400 г
  • Яйця – 1 шт.
  • Рис – 70 г
  • Цибуля - 250 г
  • Морква – 250 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Томатна паста – 1-2 ст. ложки
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Сіль, перець, спеції – на смак

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати та опустити в окріп на 3-4 хвилини. Додаємо до капусти фарш та одне яйце. Рис ретельно промиваємо і додаємо до загальної суміші.

Цибулю та моркву потрібно очистити та дрібно нарізати. Потім обсмажити разом із часником 5-7 хвилин. Дати трохи охолонути й також додати до фаршу.

Потім потрібно з фаршу сформувати голубці та викласти їх у форму. Зробити заливку: 1-2 ложки томатної пасти змішати з 2 ложками сметани, трохи розбавити водою, додати спеції. Залити соусом голубці та поставити в духовку.

Тушкувати в духовці при 180 градусах 45-50 хвилин. Подавати з гарніром та зеленню.

Як варіант – голубці можна трохи обсмажити на сковороді до напівготовності, скласти в каструлю з товстим дном, залити соусом і дати закипіти. А потім тушкувати під закритою кришкою та на середньому чи маленькому вогні як звичайні голубці – близько 40 хвилин.

А ось ще один рецепт лінивих голубців:

До речі, раніше ми розповідали про те, як можна швидко приготувати ліниві пиріжки.

А також писали про те, які помилки заважають приготувати вам ідеальні класичні голубці.

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