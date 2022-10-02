Простой рецепт ленивых голубцов: прекрасно согреют в холода, и дети едят с удовольствием

Ингредиенты:

Капуста - 500 г

Фарш - 400 г

Яйца - 1 шт.

Рис - 70 г

Лук - 250 г

Морковь - 250 г

Чеснок - 2 зубчика

Томатная паста - 1-2 ст. ложки

Сметана - 2 ст. ложки

Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать и опустить в кипяток на 3-4 минуты. Добавляем к капусте фарш и одно яйцо. Рис тщательно промывает и добавляем к общей смеси.

Лук и морковь нужно очистить и мелко нарезать. Потом обжарить вместе с чесноком 5-7 минут. Дать немного остыть и тоже добавить к фаршу.

Потом нужно из фарша сформировать голубцы и выложить их в форму. Сделать заливку: 1-2 ложки томатной пасты смешать с 2 ложками сметаны, разбавить немного водой, добавить специи. Залить соусом голубцы и поставить в духовку.

Тушить в духовке при 180 градусах 45-50 минут. Подавать с гарниром и зеленью.

Как вариант - голубцы можно немного обжарить на сковороде до полуготовности, сложить в кастрюлю с толстым дном, залить соусом и дать закипеть. А потом тушить под закрытой крышкой и на среднем или маленьком огне как обычные голубцы - около 40 минут.

А вот еще один рецепт ленивых голубцов: