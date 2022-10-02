Простой рецепт ленивых голубцов: прекрасно согреют в холода, и дети едят с удовольствием

Голубцы - одно из любимых блюд украинцев и их готовят с разными начинками. Но многие родители не раз сталкивались с проблемой, когда дети начинают "разворачивать" голубец и едят только начинку. Решить эту проблему можно очень легко - приготовить ленивые голубцы.
Как готовятся ленивые голубцы - читайте в нашем рецепте ниже.
Капусту мелко нашинковать и опустить в кипяток на 3-4 минуты. Добавляем к капусте фарш и одно яйцо. Рис тщательно промывает и добавляем к общей смеси.
Лук и морковь нужно очистить и мелко нарезать. Потом обжарить вместе с чесноком 5-7 минут. Дать немного остыть и тоже добавить к фаршу.
Потом нужно из фарша сформировать голубцы и выложить их в форму. Сделать заливку: 1-2 ложки томатной пасты смешать с 2 ложками сметаны, разбавить немного водой, добавить специи. Залить соусом голубцы и поставить в духовку.
Тушить в духовке при 180 градусах 45-50 минут. Подавать с гарниром и зеленью.
Как вариант - голубцы можно немного обжарить на сковороде до полуготовности, сложить в кастрюлю с толстым дном, залить соусом и дать закипеть. А потом тушить под закрытой крышкой и на среднем или маленьком огне как обычные голубцы - около 40 минут.
А вот еще один рецепт ленивых голубцов:
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