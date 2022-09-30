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Як приготувати ліниві пиріжки за 15 хвилин: відмінно підійдуть для сніданку або в дорогу

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П'ятниця 30 вересня 2022 20:25
Як приготувати ліниві пиріжки за 15 хвилин: відмінно підійдуть для сніданку або в дорогу Простий рецепт лінивих пиріжків за 15 хвилин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Якщо ви любите пиріжки, але у вас зовсім немає часу возитися з тестом або ви не любитель його замішувати, розкачувати та випікати, то можна зробити улюблену страву і за простим рецептом. Ліниві пиріжки відмінно підійдуть для сніданку, вечері або можна взяти їх із собою в дорогу.

Як зробити ліниві пиріжки - читайте в рецепті нижче.

Складові:

  • Кефір - 350 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль - ¾ ч. ложки
  • Борошно - 200 г
  • Харчова сода – 1 ч. ложка
  • Рослинна олія - 1 ч. ложка
  • М'ясо (варене куряче філе, ковбаса, грудинка тощо) - 100 г
  • Відварені яйця – 2 шт.
  • Сир - 100 г
  • Зелень – на смак

Спосіб приготування:

У кефір вбийте одне сире яйце, додайте сіль і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно, соду та олію. Тісто має вийти рідким, як на оладки.

На тертці натріть або дрібно наріжте будь-яке м'ясо, яке є під рукою - відварена курятина, грудинка, ковбаса, сосиски. Можна використати відварену печінку чи гриби.

Додайте подрібнені два відварені яйця і твердий сир, а потім дрібно нарізану зелень. Змішайте начинку з тістом і добре перемішайте.

Поставте на вогонь сковороду, додайте олію для смаження і викладайте пиріжки ложкою. Якщо хочете отримати форму пиріжків, використовуйте кондитерський мішок.

Смажте пиріжки з двох сторін до золотистої скоринки. Подавати можна зі сметаною або будь-яким соусом до смаку.

А ось ще один рецепт лінивих пиріжків - з яйцями та зеленню:

До речі, раніше ми писали про те, як зробити смачну та корисну квашену капусту за три години.

А ще розповідали про те, як приготувати шарлотку в сковороді за найлегшим рецептом.

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