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Простой рецепт ленивых голубцов: прекрасно согреют в холода, и дети едят с удовольствием

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 20:59
Простой рецепт ленивых голубцов: прекрасно согреют в холода, и дети едят с удовольствием Фото: Самый простой рецепт ленивых голубцов (Скриншот из видео)
Автор: Анна Шиканова

Голубцы - одно из любимых блюд украинцев и их готовят с разными начинками. Но многие родители не раз сталкивались с проблемой, когда дети начинают "разворачивать" голубец и едят только начинку. Решить эту проблему можно очень легко - приготовить ленивые голубцы.

Как готовятся ленивые голубцы - читайте в нашем рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Капуста - 500 г
  • Фарш - 400 г
  • Яйца - 1 шт.
  • Рис - 70 г
  • Лук - 250 г
  • Морковь - 250 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Томатная паста - 1-2 ст. ложки
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать и опустить в кипяток на 3-4 минуты. Добавляем к капусте фарш и одно яйцо. Рис тщательно промывает и добавляем к общей смеси.

Лук и морковь нужно очистить и мелко нарезать. Потом обжарить вместе с чесноком 5-7 минут. Дать немного остыть и тоже добавить к фаршу.

Потом нужно из фарша сформировать голубцы и выложить их в форму. Сделать заливку: 1-2 ложки томатной пасты смешать с 2 ложками сметаны, разбавить немного водой, добавить специи. Залить соусом голубцы и поставить в духовку.

Тушить в духовке при 180 градусах 45-50 минут. Подавать с гарниром и зеленью.

Как вариант - голубцы можно немного обжарить на сковороде до полуготовности, сложить в кастрюлю с толстым дном, залить соусом и дать закипеть. А потом тушить под закрытой крышкой и на среднем или маленьком огне как обычные голубцы - около 40 минут.

А вот еще один рецепт ленивых голубцов:

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно быстро приготовить ленивые пирожки.

А также писали о том, какие ошибки мешают вам приготовить идеальные классические голубцы.

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