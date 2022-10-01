Простий печінковий паштет, який готується за лічені хвилини

Печінковий паштет - чудова закуска, яку хоч на хліб намазувати, хоч ложками їсти. А готувати його простіше простого.

Складники:

печінка - 600 г

цибуля - 1-2 шт.

морква - 1 шт.

вершкове масло - 100 г

сіль, перець до смаку

олія для смаження

Покрокове приготування

Промийте і просушіть паперовими рушниками печінку (будь-яку, яку ви любите). Розріжте на крупні шматки, зріжте плівку, і якщо попадаються жовчні міхурі - їх треба зрізати.

Налийте в розігріту пательню олію. Обсмажте печінку на середньому вогні.

Наріжте цибулю та натріть моркву.

Коли печінка добре підсмажиться, викладіть її в миску.

Обсмажте цибулю з морквою на пательні, просмажте кілька хвилин до м'якості. Додайте засмажку до печінки.

Перебийте все блендером, або перекрутіть на м'ясорубці. Додайте до смаку сіль та перець. До гарячої печінки додайте вершкове масло і все ретельно перемішайте.

Наш печінковий паштет готовий!