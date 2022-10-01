Простой печеночный паштет, который готовится в считанные минуты

Печеночный паштет – отличная закуска, которую хоть на хлеб намазывать, хоть ложками есть. А готовить его проще простого.

Составляющие:

печень – 600 г

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

соль, перец по вкусу

масло для жарки

Пошаговое приготовление

Промойте и просушите бумажными полотенцами печень (любую, которую вы любите). Разрежьте на крупные куски, срежьте пленку, и если попадаются желчные пузыри – их надо срезать.

Налейте в разогретую сковороду масло. Обжарьте печень на среднем огне.

Нарежьте лук и натрите морковь.

Когда печень хорошо поджарится, выложите ее в миску.

Обжарьте лук с морковью на сковороде, прожарьте несколько минут до мягкости. Добавьте зажарку в печень.

Перебейте все блендером или перекрутите на мясорубке. Добавьте по вкусу соль и перец. В горячую печенку добавьте сливочное масло и все тщательно перемешайте.

Наш печеночный паштет готов!