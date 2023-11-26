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Простіше вже не буває! Як швидко замаринувати капусту на зиму

Як замаринувати капусту на зиму (скриншот із відео)
Автор: Styler

Більшість господинь на зиму квасить капусту, але у маринованому вигляді вона також надзвичайно смачна та корисна. А зважаючи на те, що туди ще додають болгарський перець та моркву, то таке поєднання стає справжнім вітамінним джерелом.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" у YouTube.

Як замаринувати капусту на зиму

"Приготувати такий салат не складає жодних труднощів, а його смак і вітамінне наповнення вас приємно вразить. Вже через добу його можна споживати. А зберігати його можна протягом двох місяців у холодному місці. Але повірте, ви його з'їсте набагато швидше, бо він дуже смачний", - каже господиня.

Інгредієнти:

  • капуста  2,5 кг
  • болгарський перець - 3 шт.
  • морква - 1 шт. велика або 2 шт. маленькі

Маринад з розрахунку на 1 літру води:

  • сіль - 1,5 ст. л.
  • цукор - 5 ст. л.
  • олія - 100 мл
  • оцет (9%) - 100 мл 
  • перець горошком - 20 шт.
  • лавровий лист - 3 шт. 

Як приготувати

Нашинкуйте капусту, моркву натріть на корейській терці і наріжте болгарський перець шматочками. Усе акуратно перемішайте та складіть у підготовлені літрові банки. Злегка притискайте ложкою. Банку не треба заповнювати повністю, бо там ще піде маринад. 

Для маринаду змішайте усі інгредієнти, крім оцту, з розрахунку на 1 літр гарячої води і доведіть до кипіння. А вже після цього додайте оцет, інакше він вивітріється. Цим маринадом залийте банки із капустою і накрийте кришками. 

Банки мають стояти першу добу у теплі, аж поки не охолоне маринад. А тоді перенесіть їх у погріб.

 

Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.

Читайте також про те, як приготувати деруни із квашеної капусти.

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