Проще уже не бывает! Как быстро замариновать капусту на зиму

Большинство хозяек на зиму квасит капусту, но в маринованном виде она тоже очень вкусная и полезная. А учитывая, что туда еще добавляют болгарский перец и морковь, то такое сочетание становится настоящим витаминным источником.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала "Дім і присадибна ділянка" в YouTube.
"Приготовить такой салат не составляет никакого труда, а его вкус и витаминное наполнение вас приятно поразит. Уже через сутки его можно употреблять. А хранить его можно в течение двух месяцев в холодном месте. Но поверьте, вы его съедите гораздо быстрее, потому что он очень вкусный", - говорит хозяйка.
Ингредиенты:
Маринад в расчете на 1 литр воды:
Нашинкуйте капусту, морковь натрите на корейской терке и нарежьте болгарский перец кусочками. Все аккуратно перемешайте и сложите в подготовленные литровые банки. Слегка прижимайте ложкой. Банка не нужно заполнять полностью, потому что там еще пойдет маринад.
Для маринада смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, в расчете на 1 литр горячей воды и доведите до кипения. А уже после этого добавьте уксус. Этим маринадом залейте банки с капустой и накройте крышками.
Банки должны стоять первые сутки в тепле, пока не остынет маринад. Затем перенесите их в погреб.
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