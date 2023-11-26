Простіше вже не буває! Як швидко замаринувати капусту на зиму

Більшість господинь на зиму квасить капусту, але у маринованому вигляді вона також надзвичайно смачна та корисна. А зважаючи на те, що туди ще додають болгарський перець та моркву, то таке поєднання стає справжнім вітамінним джерелом.

Як замаринувати капусту на зиму

"Приготувати такий салат не складає жодних труднощів, а його смак і вітамінне наповнення вас приємно вразить. Вже через добу його можна споживати. А зберігати його можна протягом двох місяців у холодному місці. Але повірте, ви його з'їсте набагато швидше, бо він дуже смачний", - каже господиня.

Інгредієнти:

капуста 2,5 кг

болгарський перець - 3 шт.

морква - 1 шт. велика або 2 шт. маленькі

Маринад з розрахунку на 1 літру води:

сіль - 1,5 ст. л.

цукор - 5 ст. л.

олія - 100 мл

оцет (9%) - 100 мл

перець горошком - 20 шт.

лавровий лист - 3 шт.

Як приготувати

Нашинкуйте капусту, моркву натріть на корейській терці і наріжте болгарський перець шматочками. Усе акуратно перемішайте та складіть у підготовлені літрові банки. Злегка притискайте ложкою. Банку не треба заповнювати повністю, бо там ще піде маринад.

Для маринаду змішайте усі інгредієнти, крім оцту, з розрахунку на 1 літр гарячої води і доведіть до кипіння. А вже після цього додайте оцет, інакше він вивітріється. Цим маринадом залийте банки із капустою і накрийте кришками.

Банки мають стояти першу добу у теплі, аж поки не охолоне маринад. А тоді перенесіть їх у погріб.