Проще уже не бывает! Как быстро замариновать капусту на зиму

Большинство хозяек на зиму квасит капусту, но в маринованном виде она тоже очень вкусная и полезная. А учитывая, что туда еще добавляют болгарский перец и морковь, то такое сочетание становится настоящим витаминным источником.

Как замариновать капусту на зиму

"Приготовить такой салат не составляет никакого труда, а его вкус и витаминное наполнение вас приятно поразит. Уже через сутки его можно употреблять. А хранить его можно в течение двух месяцев в холодном месте. Но поверьте, вы его съедите гораздо быстрее, потому что он очень вкусный", - говорит хозяйка.

Ингредиенты:

капуста 2,5 кг

болгарский перец - 3 шт.

морковь - 1 шт. большая или 2 шт. маленькие

Маринад в расчете на 1 литр воды:

соль - 1,5 ст. л.

сахар - 5 ст. л.

растительное масло - 100 мл

уксус (9%) - 100 мл

перец горошком - 20 шт.

лавровый лист - 3 шт.

Как приготовить

Нашинкуйте капусту, морковь натрите на корейской терке и нарежьте болгарский перец кусочками. Все аккуратно перемешайте и сложите в подготовленные литровые банки. Слегка прижимайте ложкой. Банка не нужно заполнять полностью, потому что там еще пойдет маринад.

Для маринада смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, в расчете на 1 литр горячей воды и доведите до кипения. А уже после этого добавьте уксус. Этим маринадом залейте банки с капустой и накройте крышками.

Банки должны стоять первые сутки в тепле, пока не остынет маринад. Затем перенесите их в погреб.