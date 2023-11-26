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Проще уже не бывает! Как быстро замариновать капусту на зиму

Воскресенье 26 ноября 2023 08:30
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Проще уже не бывает! Как быстро замариновать капусту на зиму Как замариновать капусту на зиму (скриншот из видео)
Автор: Styler

Большинство хозяек на зиму квасит капусту, но в маринованном виде она тоже очень вкусная и полезная. А учитывая, что туда еще добавляют болгарский перец и морковь, то такое сочетание становится настоящим витаминным источником.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала "Дім і присадибна ділянка" в YouTube.

Как замариновать капусту на зиму

"Приготовить такой салат не составляет никакого труда, а его вкус и витаминное наполнение вас приятно поразит. Уже через сутки его можно употреблять. А хранить его можно в течение двух месяцев в холодном месте. Но поверьте, вы его съедите гораздо быстрее, потому что он очень вкусный", - говорит хозяйка.

Ингредиенты:

  • капуста 2,5 кг
  • болгарский перец - 3 шт.
  • морковь - 1 шт. большая или 2 шт. маленькие

Маринад в расчете на 1 литр воды:

  • соль - 1,5 ст. л.
  • сахар - 5 ст. л.
  • растительное масло - 100 мл
  • уксус (9%) - 100 мл
  • перец горошком - 20 шт.
  • лавровый лист - 3 шт.

Как приготовить

Нашинкуйте капусту, морковь натрите на корейской терке и нарежьте болгарский перец кусочками. Все аккуратно перемешайте и сложите в подготовленные литровые банки. Слегка прижимайте ложкой. Банка не нужно заполнять полностью, потому что там еще пойдет маринад.

Для маринада смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, в расчете на 1 литр горячей воды и доведите до кипения. А уже после этого добавьте уксус. Этим маринадом залейте банки с капустой и накройте крышками.

Банки должны стоять первые сутки в тепле, пока не остынет маринад. Затем перенесите их в погреб.

Раньше мы писали о том, как заквасить капусту быстрого посола.

Читайте также о том, как приготовить деруны из квашеной капусты.

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