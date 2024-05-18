Косметолог поділилась секретом, як сформувати красивий овал обличчя (відео)

Як сформувати красивий овал обличчя

"Потрібно пощіпати всю лінію овалу у три підходи. Потім кісточками пальців глибоко рухайтесь по кістковому краю сім разів, так як це показано на відео. Тоді кісточками пальців під лінією щелепи рухайтесь від другого підборіддя до вух і донизу. Таких підходів має бути пʼять. Таку процедуру можна робити щодня", - каже косметолог.

Цей масаж можна робити і без крему та олійки, але якщо дуже суха шкіра, то нанесіть трішки засобу.

"І звісно, в ідеалі, для найкращого результату - має бути повноцінний масаж та комплексний підхід у догляді за обличчям", - говорить Позднякова.

Масаж за допомогою скребка Гуаша

Також для формування красивого овалу обличчя можна використовувати скребок Гуаша.

"Легкими масажними рухами рухайтесь під лінією щелепи від зони другого підборіддя до вуха. Тоді треба пройти вже по зоні лінії щелепи. Можете ребром скребка працювати або виїмкою, як вам зручніше. Після цього рухайтесь скребком від підборіддя до вуха і спускайтесь по бічній поверхні шиї, як це показано на відео", - радить косметолог.

Спершу треба зробити 5 підходів вишкрібаючою технікою, а потім стільки ж проникаючих рухів від вух і по шиї до низу.

Увесь цикл потрібно повторити і на другу половину обличчя. Цю процедуру можна робити через день. Під час масажу наносьте на шкіру крем або косметичну олійку.