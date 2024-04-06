Без ботоксу і складних процедур. Як швидко прибрати зморшки з підборіддя

Зморшки на підборідді можуть виникати через надмірну міміку. Тому варто стежити за своїми реакціями і старатись, аби емоції не надто активно відбивались на обличчі. Втім, щоб позбутись зморшків на підборідді не обов'язково колоти ботокс чи робити інші складні косметичні процедури. Для цього достатньо виконувати певні масажні рухи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram .

Чому на підборідді з'являються зморшки

"Підтискаєте підборіддя протягом дня, реагуєте саме підборіддям і часом навіть не помічаєте ці звичні рухи? Спазмоване підборіддя деформує наше обличчя

і робить його непропорційним. Носогубки, брилі, заломи на підборідді, опущення тканин - усьому виною може бути саме підборіддя в гіпертонусі", - каже косметолог.

Вона радить простими рухами розслабляти м’яз, прибрати заломи на підборідді, зробити тканини м’якими та пластичними.

"Ці прийоми можна робити через день або тоді, коли відчуваєте, що треба розслабити підборіддя", - говорить Позднякова.

Як позбутись зморшків на підборідді

"Щоб позбутись зморшків на підборідді і профілактувати їх появу, треба розслабляти м'яз. Витягуйте його глибокими рухами зверху донизу. Рухи мають бути глибокими і проникаючими. Можна м'яз взяти у вигляді складки, як показано на відео, перетерти по всій зоні, а тоді витягнути його", - радить Позднякова.

Потім масажним рухом розтягніть м'яз і зніміть спазм. Тоді рухайтесь від підборіддя до вух, а тоді опустіться вниз.

Також вона радить до цієї вправи додати тейпування підборіддя.

"І пам’ятайте, що дуже важливо контролювати емоції, міміку і щоб ваше обличчя було не постійно напружене", - наголошує косметолог.