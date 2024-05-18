Косметолог поделилась секретом, как сформировать красивый овал лица (видео)

Как сформировать красивый овал лица

"Нужно пощепать всю линию овала в три подхода. Затем косточками пальцев глубоко двигайтесь по костному краю семь раз, так как это показано на видео. Тогда косточками пальцев под линией челюсти двигайтесь от второго подбородка к ушам и вниз. Таких подходов должно быть пять. Эту процедуру можно делать каждый день", - говорит косметолог.

Этот массаж можно делать и без крема и косметического масла, но если очень сухая кожа, то нанесите немного средства.

"И конечно, в идеале, для наилучшего результата должен быть полноценный массаж и комплексный подход по уходу за лицом", - говорит Позднякова.

Массаж с помощью скребка Гуаша

Также для формирования красивого овала можно использовать скребок Гуаша.

"Легкими массирующими движениями двигайтесь под линией челюсти от зоны второго подбородка к уху. Тогда нужно пройтись уже по зоне линии челюсти. Можете ребром скребка работать или выемкой, как вам удобнее. После этого двигайтесь скребком от подбородка к уху и спускайтесь по боковой поверхности как это показано на видео", - советует косметолог.

Сначала нужно сделать 5 подходов выскабливающей техникой, а затем столько же проникающих движений от ушей и по шее вниз.

Весь цикл нужно повторить и на вторую половину лица. Эту процедуру можно делать через день. Во время массажа наносите на кожу крем или косметическое масло.