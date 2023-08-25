Простіше не придумаєш! Рецепт маринованих огірків, як у магазині з банки

В Україні триває сезон огірків і багато хто робить з них різноманітну консервацію. А ви знаєте, що вдома можна закрити огірки, які вийдуть як магазинні?
Таким рецептом поділились у Telegram-каналі Домашня консервація. Кулінарія.
Маринад на 1 літр води
Покладіть на дно банки часник, кріп, лавровий лист, листя смородини та вишні, моркву, болгарський перець та огірки. Залийте окропом, закрийте кришкою і дайте охолонути.
Приготуйте маринад, він розрахований на 1 л води. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, після розчинення оцет і приберіть з плити. Залийте огірки.
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