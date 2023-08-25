Проще не придумаешь! Рецепт маринованных огурцов, как в магазине из банки

В Украине продолжается сезон огурцов и многие делают из них всевозможную консервацию. А вы знаете, что дома можно закрыть огурцы, которые получатся, как в магазине?
Таким рецептом поделились в Telegram-канале Домашня консервація. Кулінарія.
Маринад на 1 литр воды
Уложите на дно банки чеснок, укроп, лавровый лист, листья смородины и вишни, морковь, болгарский перец и огурцы. Залейте все кипятком, закройте крышкой и дайте остыть.
Приготовьте маринад, он рассчитан на 1 литр воды. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, после растворения - уксус и уберите с плиты. Залейте огурцы.
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