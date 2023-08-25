RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проще не придумаешь! Рецепт маринованных огурцов, как в магазине из банки

Фото: Рецепт маринованных огурцов (Домашня консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

В Украине продолжается сезон огурцов и многие делают из них всевозможную консервацию. А вы знаете, что дома можно закрыть огурцы, которые получатся, как в магазине?

Таким рецептом поделились в Telegram-канале Домашня консервація. Кулінарія.

Вам понадобятся (пропорции на литровую банку)

  • огурцы
  • перец черный горошек 5-6 шт
  • перец черный душистый 5-6 шт
  • гвоздика 1 шт
  • зерна горчицы 1 ч.л
  • лавровый лист 1 шт
  • чеснок 1 зубчик
  • укроп 1 зонтик
  • листья смородины, вишни по желанию
  • морковь, перец болгарский по желанию

Маринад на 1 литр воды

  • сахар 7 ст.л
  • соль 2 ст.л
  • уксус 70% 2 ст.л

Пошаговый рецепт приготовления 

Уложите на дно банки чеснок, укроп, лавровый лист, листья смородины и вишни, морковь, болгарский перец и огурцы. Залейте все кипятком, закройте крышкой и дайте остыть.

Приготовьте маринад, он рассчитан на 1 литр воды. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, после растворения - уксус и уберите с плиты. Залейте огурцы. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какой секретный ингредиент помогает сделать огурцы хрустящими.

А также мы писали о том, как приготовить сырую аджику по рецепту Клопотенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепиогірки