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Простіше не придумаєш! Рецепт маринованих огірків, як у магазині з банки

П'ятниця 25 серпня 2023 09:59
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Простіше не придумаєш! Рецепт маринованих огірків, як у магазині з банки Фото: Рецепт маринованих огірків (Домашня консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

В Україні триває сезон огірків і багато хто робить з них різноманітну консервацію. А ви знаєте, що вдома можна закрити огірки, які вийдуть як магазинні?

Таким рецептом поділились у Telegram-каналі Домашня консервація. Кулінарія.

Вам знадобляться (пропорції на літрову банку)

  • огірки
  • перець чорний горошок 5-6 шт
  • перець чорний запашний 5-6 шт
  • гвоздика 1 шт
  • зерна гірчиці 1 ч.л
  • лавровий лист 1 шт
  • часник 1 зубчик
  • 1 парасолька свіжого кропу
  • листя смородини, вишні за бажанням
  • морква, перець болгарський за бажанням

Маринад на 1 літр води

  • цукор 7 ст.л
  • сіль 2 ст.л
  • оцет 70% 2 ст.л

Покроковий рецепт приготування

Покладіть на дно банки часник, кріп, лавровий лист, листя смородини та вишні, моркву, болгарський перець та огірки. Залийте окропом, закрийте кришкою і дайте охолонути.

Приготуйте маринад, він розрахований на 1 л води. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, після розчинення оцет і приберіть з плити. Залийте огірки.

До речі, раніше ми розповідали про те, який секретний інгредієнт допомагає зробити хрусткими огірки.

А також ми писали про те, як приготувати сиру аджику за рецептом Клопотенка.

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