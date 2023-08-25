Простіше не придумаєш! Рецепт маринованих огірків, як у магазині з банки
Фото: Рецепт маринованих огірків (Домашня консервація. Кулінарія)
В Україні триває сезон огірків і багато хто робить з них різноманітну консервацію. А ви знаєте, що вдома можна закрити огірки, які вийдуть як магазинні?
Таким рецептом поділились у Telegram-каналі Домашня консервація. Кулінарія.
Вам знадобляться (пропорції на літрову банку)
- огірки
- перець чорний горошок 5-6 шт
- перець чорний запашний 5-6 шт
- гвоздика 1 шт
- зерна гірчиці 1 ч.л
- лавровий лист 1 шт
- часник 1 зубчик
- 1 парасолька свіжого кропу
- листя смородини, вишні за бажанням
- морква, перець болгарський за бажанням
Маринад на 1 літр води
- цукор 7 ст.л
- сіль 2 ст.л
- оцет 70% 2 ст.л
Покроковий рецепт приготування
Покладіть на дно банки часник, кріп, лавровий лист, листя смородини та вишні, моркву, болгарський перець та огірки. Залийте окропом, закрийте кришкою і дайте охолонути.
Приготуйте маринад, він розрахований на 1 л води. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, після розчинення оцет і приберіть з плити. Залийте огірки.
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