Проще не придумаешь! Рецепт маринованных огурцов, как в магазине из банки
В Украине продолжается сезон огурцов и многие делают из них всевозможную консервацию. А вы знаете, что дома можно закрыть огурцы, которые получатся, как в магазине?
Таким рецептом поделились в Telegram-канале Домашня консервація. Кулінарія.
Вам понадобятся (пропорции на литровую банку)
- огурцы
- перец черный горошек 5-6 шт
- перец черный душистый 5-6 шт
- гвоздика 1 шт
- зерна горчицы 1 ч.л
- лавровый лист 1 шт
- чеснок 1 зубчик
- укроп 1 зонтик
- листья смородины, вишни по желанию
- морковь, перец болгарский по желанию
Маринад на 1 литр воды
- сахар 7 ст.л
- соль 2 ст.л
- уксус 70% 2 ст.л
Пошаговый рецепт приготовления
Уложите на дно банки чеснок, укроп, лавровый лист, листья смородины и вишни, морковь, болгарский перец и огурцы. Залейте все кипятком, закройте крышкой и дайте остыть.
Приготовьте маринад, он рассчитан на 1 литр воды. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, после растворения - уксус и уберите с плиты. Залейте огурцы.
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