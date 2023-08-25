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Проще не придумаешь! Рецепт маринованных огурцов, как в магазине из банки

Пятница 25 августа 2023 09:59
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Проще не придумаешь! Рецепт маринованных огурцов, как в магазине из банки Фото: Рецепт маринованных огурцов (Домашня консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

В Украине продолжается сезон огурцов и многие делают из них всевозможную консервацию. А вы знаете, что дома можно закрыть огурцы, которые получатся, как в магазине?

Таким рецептом поделились в Telegram-канале Домашня консервація. Кулінарія.

Вам понадобятся (пропорции на литровую банку)

  • огурцы
  • перец черный горошек 5-6 шт
  • перец черный душистый 5-6 шт
  • гвоздика 1 шт
  • зерна горчицы 1 ч.л
  • лавровый лист 1 шт
  • чеснок 1 зубчик
  • укроп 1 зонтик
  • листья смородины, вишни по желанию
  • морковь, перец болгарский по желанию

Маринад на 1 литр воды

  • сахар 7 ст.л
  • соль 2 ст.л
  • уксус 70% 2 ст.л

Пошаговый рецепт приготовления

Уложите на дно банки чеснок, укроп, лавровый лист, листья смородины и вишни, морковь, болгарский перец и огурцы. Залейте все кипятком, закройте крышкой и дайте остыть.

Приготовьте маринад, он рассчитан на 1 литр воды. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, после растворения - уксус и уберите с плиты. Залейте огурцы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какой секретный ингредиент помогает сделать огурцы хрустящими.

А также мы писали о том, как приготовить сырую аджику по рецепту Клопотенко.

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