Прості та смачні чебуреки без обсмаження за 15 хвилин: на вечерю те, що треба!

Янтики - це ті самі знайомі всім чебуреки, які готують без обсмаження та великої кількості олії. Коли закінчилися ідеї, що готувати на вечерю, пригадайте саме цей рецепт. Вашим рідним точно сподобається!
Процесом приготування ділиться фуд-блогерка Анастасія Солопійка на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування тіста візьміть:
Для начинки знадобиться:
До просіяного борошна додати сіль та влити окріп, перемішати ложкою. Влити олію та замісити гладке тісто. Накрити рушником і залишити мінімум на 20-30 хвилин.
У цей час готуємо начинку: печериці ретельно вимити, нарізати невеличкими шматочками та обсмажити з однією дрібно нарізаною зеленою цибулею (з олією). Посолити на смак.
Моцарелу натерти та додати дрібно нарізану зелену цибулину.
Тісто розділити на 8 частини Кожну кульку розкачати тонесеньким колом на трохи припиненій борошном поверхні. На одну половинку тіста викласти начинку, накрити іншою і скріпити виделкою
Смажити янтики на сухій сковорідці по 2-3 хвилини з кожної сторони. Обсмажений янтик змастити маслом і їсти.
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