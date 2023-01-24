Прості та смачні чебуреки без обсмаження за 15 хвилин: на вечерю те, що треба!

Інгредієнти

Для приготування тіста візьміть:

400 грамів борошна

160 мілілітрів окропу

50 мілілітрів олії

1 чайну ложку солі

Для начинки знадобиться:

Сіль

250 грамів моцарели

2 зелені цибулини

400 грамів печериць

1 столова ложка олії

50 грамів вершкового масла

Як готувати

До просіяного борошна додати сіль та влити окріп, перемішати ложкою. Влити олію та замісити гладке тісто. Накрити рушником і залишити мінімум на 20-30 хвилин.

У цей час готуємо начинку: печериці ретельно вимити, нарізати невеличкими шматочками та обсмажити з однією дрібно нарізаною зеленою цибулею (з олією). Посолити на смак.

Моцарелу натерти та додати дрібно нарізану зелену цибулину.

Тісто розділити на 8 частини Кожну кульку розкачати тонесеньким колом на трохи припиненій борошном поверхні. На одну половинку тіста викласти начинку, накрити іншою і скріпити виделкою

Смажити янтики на сухій сковорідці по 2-3 хвилини з кожної сторони. Обсмажений янтик змастити маслом і їсти.