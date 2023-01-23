Бюджетні кекси на кефірі, які можна готувати хоч щодня: простий рецепт
Швидікі і прості рецепти - справжня знахідка для тих, хто любить смачненьке, але має дуже мало часу на кондитерські викрутаси. Кекси на кефірі - саме такий рецепт.
Своїм способом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube-каналі, яка пропонує зробити кексики шоколадними.
Інгредієнти на 12 шт.:
- борошно - 170 г
- цукор - 150 г
- сода - 1 ч. л.
- какао - 30 г
- кефір - 200 мл
- яйце - 1 шт.
- олія - 80 мл
Покрокове приготування
З'єднайте просіяне борошно і просіяне какао. Окремо з'єднайте, яйце, цукор, ванільний цукор, кефір кімнатної температури, олію. Перемішайте вінчиком до однорідності.
Додайте до рідких сухі інгредієнти і замісіть рідке тісто, щоб не було грудочок.
Випікайте тісто в паперових формочках. Наповніть кожну форму на 2/3 і відправте кекси пектися в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно на 30 хвилин.
Готову випічку посипте цукровою пудрою, коли кекси охолонуть.
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