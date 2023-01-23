Бюджетні кекси на кефірі, які можна готувати хоч щодня: простий рецепт

Швидікі і прості рецепти - справжня знахідка для тих, хто любить смачненьке, але має дуже мало часу на кондитерські викрутаси. Кекси на кефірі - саме такий рецепт.

Своїм способом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube-каналі, яка пропонує зробити кексики шоколадними.

Інгредієнти на 12 шт.: борошно - 170 г

цукор - 150 г

сода - 1 ч. л.

какао - 30 г

кефір - 200 мл

яйце - 1 шт.

олія - 80 мл Покрокове приготування З'єднайте просіяне борошно і просіяне какао. Окремо з'єднайте, яйце, цукор, ванільний цукор, кефір кімнатної температури, олію. Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте до рідких сухі інгредієнти і замісіть рідке тісто, щоб не було грудочок. Випікайте тісто в паперових формочках. Наповніть кожну форму на 2/3 і відправте кекси пектися в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно на 30 хвилин. Готову випічку посипте цукровою пудрою, коли кекси охолонуть.