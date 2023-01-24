Простые и вкусные чебуреки без обжарки за 15 минут: на ужин то, что нужно!

Янтыки - это те самые знакомые всем чебуреки, которые готовят без обжарки и большого количества растительного масла. Когда закончились идеи, что готовить на ужин, вспомните этот рецепт. Вашим родным точно понравится!
Процессом приготовления делится фуд-блогерка Анастасия Солопийка на своей странице в Instagram.
Для приготовления теста возьмите:
Для начинки понадобится:
К просеянной муке добавить соль и влить кипяток, перемешать ложкой. Влить растительное масло и замесить гладкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить минимум на 20-30 минут.
В это время готовим начинку: шампиньоны тщательно вымыть, нарезать небольшими кусочками и обжарить с одним мелко нарезанным зеленым луком (с маслом). Посолить по вкусу.
Моцареллу натереть и добавить мелко нарезанную зеленую луковицу.
Тесто разделить на 8 части. Каждый шарик раскатать тоненьким кругом на немного приостановленной мукой поверхности. На одну половинку теста выложить начинку, накрыть другой и скрепить вилкой.
Жарить янтыки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Обжаренный янтык смазать маслом и есть.
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