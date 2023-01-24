Простые и вкусные чебуреки без обжарки за 15 минут: на ужин то, что нужно!

Ингредиенты

Для приготовления теста возьмите:

400 граммов муки

160 миллилитров кипятка

50 миллилитров масла

1 чайную ложку соли

Для начинки понадобится:

Соль

250 граммов моцареллы

2 зеленые луковицы

400 граммов шампиньонов

1 столовая ложка растительного масла

50 граммов сливочного масла

Как готовить

К просеянной муке добавить соль и влить кипяток, перемешать ложкой. Влить растительное масло и замесить гладкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить минимум на 20-30 минут.

В это время готовим начинку: шампиньоны тщательно вымыть, нарезать небольшими кусочками и обжарить с одним мелко нарезанным зеленым луком (с маслом). Посолить по вкусу.

Моцареллу натереть и добавить мелко нарезанную зеленую луковицу.

Тесто разделить на 8 части. Каждый шарик раскатать тоненьким кругом на немного приостановленной мукой поверхности. На одну половинку теста выложить начинку, накрыть другой и скрепить вилкой.

Жарить янтыки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Обжаренный янтык смазать маслом и есть.