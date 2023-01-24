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Простые и вкусные чебуреки без обжарки за 15 минут: на ужин то, что нужно!

Янтыки с творогом и грибами (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Янтыки - это те самые знакомые всем чебуреки, которые готовят без обжарки и большого количества растительного масла. Когда закончились идеи, что готовить на ужин, вспомните этот рецепт. Вашим родным точно понравится!

Процессом приготовления делится фуд-блогерка Анастасия Солопийка на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления теста возьмите:

  • 400 граммов муки
  • 160 миллилитров кипятка
  • 50 миллилитров масла
  • 1 чайную ложку соли

Для начинки понадобится:

  • Соль
  • 250 граммов моцареллы
  • 2 зеленые луковицы
  • 400 граммов шампиньонов
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 50 граммов сливочного масла

Как готовить

К просеянной муке добавить соль и влить кипяток, перемешать ложкой. Влить растительное масло и замесить гладкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить минимум на 20-30 минут.

В это время готовим начинку: шампиньоны тщательно вымыть, нарезать небольшими кусочками и обжарить с одним мелко нарезанным зеленым луком (с маслом). Посолить по вкусу.

Моцареллу натереть и добавить мелко нарезанную зеленую луковицу.

Тесто разделить на 8 части. Каждый шарик раскатать тоненьким кругом на немного приостановленной мукой поверхности. На одну половинку теста выложить начинку, накрыть другой и скрепить вилкой.

Жарить янтыки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Обжаренный янтык смазать маслом и есть.

Раньше мы рассказывали, как приготовить ленивую пиццу за 5 минут на лаваше.

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приготування стравчебуреки