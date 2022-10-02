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Ці прості способи допоможуть вам виглядати дорого навіть у найпростішому одязі

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Неділя 02 жовтня 2022 14:03
Ці прості способи допоможуть вам виглядати дорого навіть у найпростішому одязі Фото: Як виглядати дорого та елегантно у будь-якому одязі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Виглядати елегантно та презентабельно, а часом і дорого – хочуть багато людей. Саме тому часто купують речі за шалені гроші лише тому, що на них є маркування відомого бренду. Не секрет, що й у суспільстві на одяг відомих брендів звертають увагу.

Але як створити елегантний образ, який виглядатиме дорого та презентабельно, зі звичайнісіньких і недорогих речей? Які поради вам у цьому допоможуть – читайте у матеріалі нижче.

Біле і чорне

Вибирайте класичний одяг двох відтінків - білий та чорний. Хоча білий колір вважається непрактичним, але звичайна біла футболка може стати маст-хев вашого гардеробу. Вона підходить практично до всього – від джинсів до елегантного костюма. Біла футболка хорошої якості коштує недорого і можна вибирати різні варіанти.

Чорний колір допомагає підкреслити фігуру і в будь-якій ситуації буде доречним. Найголовніша якість чорного кольору – він майже завжди виглядає елегантно та дорого.

Фурнітура

Відмовтеся раз і назавжди від будь-якої яскравої фурнітури на одязі. Всі ці ланцюжки, бантики, золоті гудзики та навіть масивні золоті змійки – вороги елегантності та найчастіше виглядають дешево.

Віддавайте перевагу матовій фурнітурі. Особливо на базових речах у гардеробі. Ґудзики з тканини будуть виглядати багатшими, ніж кричущий ланцюг.

Класичні принти

Найбезпрограшніший варіант - однотонний одяг. Нехай у вашій шафі хоча б половина одягу буде однотонним. І вибирайте насичені та пастельні тони – вони виглядають елегантно та дорого.

Речі з принтами теж можуть виглядати презентабельно, але потрібно вибирати сувору класику – клітку, смужку, горох. А ось про різні квіточки, абстрактні картинки та метеликів варто забути, тому що вони виглядають дешево.

Костюм

Брючні костюми, піджаки, сорочки – це те, що з моди не виходить ніколи. У вашій шафі має бути хоча б один класичний костюм. В ідеалі – три варіанти, сірий, коричневий та чорний.

Фасон – найпростіша класика, щоб можна було комбінувати з футболкою, спідницею, сорочкою, блузкою, джинсами, кросівками чи туфлями на підборах. Дуже важливо, щоб костюм сидів по вашій фігурі та підходив за пропорціями.

Якщо вам потрібно вибрати один костюм – беріть сірий чи темно-сірий. Він виглядає презентабельно та поєднується з будь-якими речами.

Не заощаджуйте на взутті

За гарне взуття доведеться викласти пристойну суму, але воно того варте. Гарний брючний костюм одразу губиться на тлі дешевих туфель.

Тому у вашому гардеробі має бути кілька пар якісного взуття - туфлі на середньому підборі, взуття для осінньо-зимового сезону та щось літнє.

До речі, раніше ми писали про те, які вісім речей ніколи не вийдуть із моди.

А ще ми давали поради про те, як можна економити на купівлі одягу та взуття під час кризи.

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