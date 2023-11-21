Прості поради, які допоможуть правильно доглядати за в‘язаними речами

Коли настає холодна пора року, ми, звичайно, починаємо обирати теплий одяг, що зазвичай є в’язаним - це светри, носочки, кардигани. Але за таким видом одягу потрібен певний догляд.
Про те, як правильно доглядати за в’язаними речами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Як правильно доглядати за в’язаними речами
Насправді в’язані речі дуже чутливі та потребують особливої турботи й акуратності. Саме тому недбале ставлення під час прання чи носіння такого одягу - може призвести до його псування.
Кожна дівчина любить носити красиві та акуратні светри, які гріють в морози та роблять будь-який образ стильним і цікавим. Проте не варто забувати про те, що акуратність одягу теж є частиною кожного луку.
Правильний догляд за в'язаними речами (фото: Freepik)
Правила догляду за в’язаними речами
при ручному пранні використовуйте прохолодну воду та м'яке мило. Ніколи не використовуйте гарячу воду, оскільки в'язані вироби зменшаться у розмірі та втратять свою форму.
при пранні речей у пральній машині, користуйтесь делікатним режимом та покладіть річ в спеціальний мішок для прання. Це застереже вас від деформації та потрапляння ниток в гачок пральної машини.
не потрібно викручувати виріб із в'язаного матеріалу, краще розкласти одяг на рушнику та дати йому можливість висохнути самостійно.
зберігайте в'язані вироби в шафі, щоб захистити їх від пилу та потрапляння світла.
щоб уникнути деформації та пушення тканини, можна використовувати спеціальні пальники та сумочки для зберігання одягу.
уникайте носіння гострих прикрас, аксесуарів та липучок, які можуть зачепити, рвати та зробити затяжки.
періодично перевіряйте свої в'язані вироби. Якщо ви помітили пошкодження, вчасно - виправте їх самостійно або за допомогою майстрів.