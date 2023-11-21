Простые советы, которые помогут правильно ухаживать за вязаными вещами

Когда наступает холодное время года, мы, конечно, начинаем выбирать теплую одежду, которая обычно вязаная - это свитера, носочки, кардиганы. Но за таким видом одежды требуется определенный уход.
О том, как правильно ухаживать за вязаными вещами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
На самом деле вязаные вещи очень чувствительны, они требуют особой заботы и аккуратности. Именно поэтому небрежное отношение во время стирки или ношения такой одежды - может привести к ее порче.
Каждая девушка любит носить красивые и аккуратные свитера, которые греют в морозы и делают любой образ стильным и интересным. Однако не следует забывать о том, что аккуратность одежды тоже является частью каждого лука.
Правильный уход за вязаными вещами (фото: Freepik)
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