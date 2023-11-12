6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни
Певно ви вже чули, що одяг потребує окремої турботи про себе, це стосується й того одягу, який не видно - нижньої білизни. Її також потрібно зберігати та доглядати за правилами.
Про те, як правильно зберігати спідню білизну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Як правильно зберігати нижню білизну
Для того, щоб ваші комплекти та окремі одиниці спідньої білизни залишалися в гарному стані, потрібно знати, як доглядати за нею та як правильно зберігати.
Зазвичай білизну виробляють з ніжних тканин, які є приємними на дотик та комфортними для носіння.
Тому варто звертати увагу на рекомендації фахівців, які зазвичай є на етикетках та дотримуватися певних інструкцій.
Як правильно зберігати спідню білизну (фото: Freepik)
6 правил для зберігання спідньої білизни вдома
Правило перше: переконайтеся, що нижня білизна чиста перед зберіганням. Та потурбуйтесь про чистоту місця, де ви зберігаєте білизну.
Правило друге: зберігайте спідню білизну в сухому місці, щоб уникнути розвитку плісняви та неприємних запахів. Регулярно провітрюйте шафу чи ящик, де вона зберігається.
Правило третє: сортуйте білизну за видами та зберігайте їх окремо.Це допомагає уникнути пошкодження тканини та збереже організованість у шафі.
Правило четверте: використовуйте м'які контейнери або ящики для зберігання, щоб уникнути пошкодження форм білизни.
Правило п’яте: якщо у вас є нижня білизна з мереживом або тонкими деталями - зберігайте такі речі у спеціальних мішечках, окремо одну від одної.
Правило шосте: якщо ви додаєте ароматизатор до гардероба, то обовʼязково потрібно перевірити його хімічний склад, задля уникнення алергічних реакцій.
Збереження спідньої білизни з урахуванням цих порад - допоможе зберегти її в гарному стані, продовжити термін служби та забезпечити комфорт у вашому гардеробі.
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