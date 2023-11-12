6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни

Певно ви вже чули, що одяг потребує окремої турботи про себе, це стосується й того одягу, який не видно - нижньої білизни. Її також потрібно зберігати та доглядати за правилами.

Про те, як правильно зберігати спідню білизну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як правильно зберігати нижню білизну

Для того, щоб ваші комплекти та окремі одиниці спідньої білизни залишалися в гарному стані, потрібно знати, як доглядати за нею та як правильно зберігати.

Зазвичай білизну виробляють з ніжних тканин, які є приємними на дотик та комфортними для носіння.

Тому варто звертати увагу на рекомендації фахівців, які зазвичай є на етикетках та дотримуватися певних інструкцій.

Як правильно зберігати спідню білизну (фото: Freepik)

6 правил для зберігання спідньої білизни вдома

Правило перше: переконайтеся, що нижня білизна чиста перед зберіганням. Та потурбуйтесь про чистоту місця, де ви зберігаєте білизну.

Правило друге: зберігайте спідню білизну в сухому місці, щоб уникнути розвитку плісняви та неприємних запахів. Регулярно провітрюйте шафу чи ящик, де вона зберігається.

Правило третє: сортуйте білизну за видами та зберігайте їх окремо.Це допомагає уникнути пошкодження тканини та збереже організованість у шафі.

Правило четверте: використовуйте м'які контейнери або ящики для зберігання, щоб уникнути пошкодження форм білизни.

Правило п’яте: якщо у вас є нижня білизна з мереживом або тонкими деталями - зберігайте такі речі у спеціальних мішечках, окремо одну від одної.

Правило шосте: якщо ви додаєте ароматизатор до гардероба, то обовʼязково потрібно перевірити його хімічний склад, задля уникнення алергічних реакцій.

Збереження спідньої білизни з урахуванням цих порад - допоможе зберегти її в гарному стані, продовжити термін служби та забезпечити комфорт у вашому гардеробі.