ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни

Неділя 12 листопада 2023 18:52
UA EN RU
6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни Як правильно зберігати спідню білизну (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Певно ви вже чули, що одяг потребує окремої турботи про себе, це стосується й того одягу, який не видно - нижньої білизни. Її також потрібно зберігати та доглядати за правилами.

Про те, як правильно зберігати спідню білизну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як правильно зберігати нижню білизну

Для того, щоб ваші комплекти та окремі одиниці спідньої білизни залишалися в гарному стані, потрібно знати, як доглядати за нею та як правильно зберігати.

Зазвичай білизну виробляють з ніжних тканин, які є приємними на дотик та комфортними для носіння.

Тому варто звертати увагу на рекомендації фахівців, які зазвичай є на етикетках та дотримуватися певних інструкцій.

6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни

Як правильно зберігати спідню білизну (фото: Freepik)

6 правил для зберігання спідньої білизни вдома

Правило перше: переконайтеся, що нижня білизна чиста перед зберіганням. Та потурбуйтесь про чистоту місця, де ви зберігаєте білизну.

Правило друге: зберігайте спідню білизну в сухому місці, щоб уникнути розвитку плісняви та неприємних запахів. Регулярно провітрюйте шафу чи ящик, де вона зберігається.

Правило третє: сортуйте білизну за видами та зберігайте їх окремо.Це допомагає уникнути пошкодження тканини та збереже організованість у шафі.

Правило четверте: використовуйте м'які контейнери або ящики для зберігання, щоб уникнути пошкодження форм білизни.

Правило п’яте: якщо у вас є нижня білизна з мереживом або тонкими деталями - зберігайте такі речі у спеціальних мішечках, окремо одну від одної.

Правило шосте: якщо ви додаєте ароматизатор до гардероба, то обовʼязково потрібно перевірити його хімічний склад, задля уникнення алергічних реакцій.

Збереження спідньої білизни з урахуванням цих порад - допоможе зберегти її в гарному стані, продовжити термін служби та забезпечити комфорт у вашому гардеробі.

Раніше ми розповідали про те, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку.

Також читайте наш матеріал про те, які светри не варто купувати на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
чистота білизна