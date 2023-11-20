Дієві поради, які допоможуть врятувати улюблений одяг від катишок

Кожен з нас хоч раз стикався з такою проблемою, як катишки на одязі, особливо на светрах чи улюблених брюках. І це явище, звісно псує зовнішній вигляд та враження людей про вас.

Про те, як врятувати улюблені речі від катишок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як катишки впливають на ваш імідж

Здавалося б це така дрібниця, яку майже неможливо помітити оточенню, але це не зовсім так. Катишки - це справжній ворог, який виступає руйнівною силою для будь-якого стилю.

А причин може бути багато, тому свій одяг варто любити й піклуватися про нього не менше, ніж про техніку, наприклад.

Причина перша: вони додають неохайності будь-якій речі та образу, навіть якщо це шкарпетки, які ніхто не бачить.

Причина друга: неохайній людині важко довіритись та бути впевненою за його відповідальність, якщо звичайний догляд за речами має складності. Таким чином, ви можете поставити під сумнів свою репутацію.

Причина третя: одна думка про те, що ваша річ не у порядку, підірве вашу впевненість.

Причина четверта: усі ми знаємо, що відсутність впевненості проявляється не тільки у рішучості, а й у відчутті себе в цілому.

Причина п’ята: кожна поважна жінка завжди слідкує за своїм зовнішнім виглядом і не проявить до себе неповагу у вигляді катишок на одязі.

Причина шоста: охайні речі - це запорука гарного та привабливого вигляду. Імідж та стиль проявляється не лише в красивих речах, а в доглянутих, готових у будь-який момент побачити світ.

Якщо ставитись з повагою і турботою до своїх речей та свого гардероба - ваші речі не лише допоможуть у підтримці персонального стилю, а ще й будуть вірно служити довгий час і ви з радістю зможете насолоджуватись довгі роки улюбленим одягом та його гарним станом.

Як прибрати катишки з одягу (фото: Freepik)

Як позбутися катишків на улюбленому одязі