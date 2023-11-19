Прості, але дієві правила для зберігання взуття

Як правильно зберігати взуття

Зберігання взуття - важливий аспект його довговічності та збереження первозданного або ж просто гарного вигляду. Від правильного зберігання залежить не лише зовнішній вигляд, але і ваш комфорт при подальшому використанні.

Як правильно зберігати взуття (фото: Freepik)

Прості та ефективні поради для зберігання взуття

розміщуйте дерев'яні вставки (колодки) у взутті під час зберігання. Вони допомагають взуттю утримувати форму та вберігають взуття від непотрібного згинання та деформацій. Колодки також можна використати для сушіння взуття після прання, це прекрасний спосіб прибрати зайві загини.

використовуйте бокси та полиці для взуття. Бокси краще обирати з непрозорого матеріалу, наприклад, з тканини, замші та лаку, щоб уникнути попадання прямих сонячних променів.

також радимо придбати пильники- вони застерігають взуття від пилу.

щоб уникнути накопичення вологи - зберігайте взуття в сухому та прохолодному місці.

зайва волога, яка накопичується в устілці та швах, може викликати плісняву та розростання грибка.

розміщуйте взуття так, щоб вони не торкалися одне одного, запобігаючи можливій деформації та подряпинам.

взуття, яке не підходить для нинішнього сезону, рекомендовано зберігати у віддаленому місці, наприклад, на антресолях, у коробках чина верхніх полицях шафи.Можна придбати спеціальні етажерки, які зекономлять місце.

Основні принципи правильного зберігання взуття, не лише допоможуть зберегти його естетичний вигляд, але й зберегти його функціональність та зручність. Зберігайте своє взуття з уважністю і турботою.