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Простые, но действенные правила для хранения обуви

Как правильно хранить обувь (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждый, кто имеет сапоги или другой вид обуви, конечно, хочет сохранить его не на один сезон, ведь обувь и должна служить нам долго. Но не все знают об определенных правилах его хранения.

О том, как нужно заботиться о своей жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как правильно хранить обувь

Хранение обуви - важный аспект ее долговечности и сохранение первозданного или просто хорошего вида. От правильного хранения зависит не только внешний вид, но ваш комфорт при дальнейшем использовании.

Как правильно хранить обувь (фото: Freepik)

Простые и эффективные советы по хранению обуви

  • размещайте деревянные вставки (колодки) в обуви во время хранения. Они помогают обуви удерживать форму и оберегают обувь от ненужного сгибания и деформаций. Колодки также можно использовать для сушки обуви после стирки, это прекрасный способ убрать излишние выгибы.
  • используйте боксы и полки для обуви. Боксы лучше выбирать из непрозрачного материала, например, из ткани, замши и лака, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
  • также советуем приобрести пыльники - они оберегают обувь от пыли.
  • во избежание накопления влаги- храните обувь в сухом и прохладном месте.
  • лишняя влага, которая накапливается в стельке и швах, может вызвать плесень и разрастание грибка.
  • размещайте обувь так, чтобы они не касались друг друга, предотвращая возможные деформации и царапины.
  • обувь, которая не подходит для нынешнего сезона, рекомендуется хранить в отдаленном месте, например, на антресолях, в коробках или на верхних полках шкафа. Можно приобрести специальные этажерки, которые сэкономят место.

Основные принципы правильного хранения обуви не только помогут сохранить ее эстетический вид, но и сохранить ее функциональность и удобство. Храните обувь с внимательностью и заботой.

Раньше мы рассказывали о 6 простых правилах для длительного хранения нижнего белья.

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