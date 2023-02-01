Просте шоколадне печиво, яке можна готувати чи не щодня (відео)

Шоколадне хрумке печиво, напевно, люблять усі: і дорослі, і малі. І приготувати його можна самостійно без зайвих зусиль так, що від магазинного не відрізнити!
Рецептом такого печива ділиться лікар Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування печива візьміть:
За бажання можете додати цедру апельсина, яка наситить печиво свіжістю та кислинкою.
Трохи розм'якле вершкове масло потрібно перетерти з цукром. Додайте до суміші по одному яйцю, щоразу збиваючи її.
Коли суміш стане однорідною, всипте до неї борошно, розпушувач і соду. Знову перемішайте все до однорідності та додайте подрібнений шоколад
Сформуйте кульки. Проте не робіть дуже великі, адже в процесі випікання вони будуть рости. Вистеліть деко пергаментом і викладіть кульки одна від одної на відстані.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво приблизно 18 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте з духовки та дайте йому охолонути. Дуже смачно вмокати печиво в холодне молоко. Смачного!
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