Просте шоколадне печиво, яке можна готувати чи не щодня (відео)

Що знадобиться

Для приготування печива візьміть:

Вершкове масло - 250 грамів

Цукор - 120 грамів

Яйця - 2 штуки

Борошно - 500 грамів

Сіль - 1/2 чайної ложки

Розпушувач - 1 чайна ложка

Сода - 1/4 чайної ложки

Ванілін

Шоколад - 150-200 грамів

За бажання можете додати цедру апельсина, яка наситить печиво свіжістю та кислинкою.

Процес приготування

Трохи розм'якле вершкове масло потрібно перетерти з цукром. Додайте до суміші по одному яйцю, щоразу збиваючи її.

Коли суміш стане однорідною, всипте до неї борошно, розпушувач і соду. Знову перемішайте все до однорідності та додайте подрібнений шоколад

Сформуйте кульки. Проте не робіть дуже великі, адже в процесі випікання вони будуть рости. Вистеліть деко пергаментом і викладіть кульки одна від одної на відстані.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво приблизно 18 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте з духовки та дайте йому охолонути. Дуже смачно вмокати печиво в холодне молоко. Смачного!