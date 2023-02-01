Простое шоколадное печенье, которое можно готовить ежедневно (видео)

Шоколадное хрустящее печенье, наверное, любят все: и взрослые, и дети. И приготовить его можно самостоятельно без лишних усилий так, что от магазинного не отличить!
Рецептом такого печенья делится врач Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Для приготовления печенья возьмите:
При желании можете добавить цедру апельсина, которая насытит печенье свежестью и кислинкой.
Немного размякшее сливочное масло нужно перетереть с сахаром. Добавьте в смесь по одному яйцу, каждый раз взбивая ее.
Когда смесь станет однородной, всыпьте в нее муку, разрыхлитель и соду. Снова перемешайте все до однородности и добавьте измельченный шоколад.
Сформируйте шарики. Однако не делайте слишком большие, ведь в процессе выпечки они будут расти. Выстелите противень пергаментом, и выложите шарики друг от друга на расстоянии.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье около 18 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки и дайте ему остыть. Очень вкусно макать печенье в холодное молоко. Приятного аппетита!
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